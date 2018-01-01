Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи

Сьогоднішній світ зовсім не такий, яким був 100 або навіть 50 років тому

Скільки разів ви чули старий вираз «чоловіча робота»? Каліфорнійський фотограф Кріс Крісман чув її безліч раз. Тож він створив серію знімків, на яких жінки виконують зовсім нежіночу роботу і роблять це з гордістю, щоб зруйнувати усталені стереотипи. [GALLERY_BLOCK] Сьогоднішній світ зовсім не такий, яким був 100 або навіть 50



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Жінки, які виконують зовсім нежіночу роботу

Сьогоднішній світ зовсім не такий, яким був 100 або навіть 50 років тому

Скільки разів ви чули старий вираз «чоловіча робота»? Каліфорнійський фотограф Кріс Крісман чув її безліч раз.

Тож він створив серію знімків, на яких жінки виконують зовсім нежіночу роботу і роблять це з гордістю, щоб зруйнувати усталені стереотипи.

Сьогоднішній світ зовсім не такий, яким був 100 або навіть 50 років тому, і більшість сучасних жінок не хочуть бути домогосподарками, які повинні лише готувати обід і виховувати дітей, вони хочуть робити кар'єру і бути затребуваними так само, як і чоловіки.

Джерело: Gazeta.ua