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    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи

    Сьогоднішній світ зовсім не такий, яким був 100 або навіть 50 років тому
    Скільки разів ви чули старий вираз «чоловіча робота»? Каліфорнійський фотограф Кріс Крісман чув її безліч раз. Тож він створив серію знімків, на яких жінки виконують зовсім нежіночу роботу і роблять це з гордістю, щоб зруйнувати усталені стереотипи. [GALLERY_BLOCK] Сьогоднішній світ зовсім не такий, яким був 100 або навіть 50
    • Сьогодні, 13:43
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    Жінки, які виконують зовсім нежіночу роботу
    Жінки, які виконують зовсім нежіночу роботу

    Сьогоднішній світ зовсім не такий, яким був 100 або навіть 50 років тому

    Скільки разів ви чули старий вираз «чоловіча робота»? Каліфорнійський фотограф Кріс Крісман чув її безліч раз.

    Тож він створив серію знімків, на яких жінки виконують зовсім нежіночу роботу і роблять це з гордістю, щоб зруйнувати усталені стереотипи.

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    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи
    Неслабка стать. Фото жінок, які тяжко працюють і руйнують усталені стереотипи

    Сьогоднішній світ зовсім не такий, яким був 100 або навіть 50 років тому, і більшість сучасних жінок не хочуть бути домогосподарками, які повинні лише готувати обід і виховувати дітей, вони хочуть робити кар'єру і бути затребуваними так само, як і чоловіки.

    Джерело: Gazeta.ua

    фотограф
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