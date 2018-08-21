Неймовірна фотосесія молодого кита з людиною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вся фотосесія з молодим грайливим китом тривала дві-три години

Сіднейський фотограф Девід Едгар (David Edgar) був в експедиції в королівстві Тонга, яке розташоване в південній частині Тихого океану, де він сфотографував взаємодію людини з величним ссавцем.

Кит підплив прямо до човна і висунув голову з води, щоб подивитися на людей. Потім група опустилася в воду, а допитливий горбатий кит кружляв навколо. Вся фотосесія з молодим грайливим китом тривала дві-три години.