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    Неймовірні філософські картини, над сенсом яких можна думати годинами

    Можна довго розглядати роботи турецького художника Гурбуза Догана Ексіоглу і знаходити все нові пояснення сюжетів
    Гурбуз Доган Ексіоглу майже сорок років створює карикатури і комікси, які принесли йому 64 нагороди, в тому числі 23 міжнародні. [GALLERY_BLOCK] Роботи Ексіоглу регулярно публікують у великих виданнях, серед них The New Yorker і Forbes. Публіка з великим інтересом сприймає його творчість. Філософські картини Ексіоглу виставляють в різних
    • Вчора, 16:38
    • Розсилка

    Можна довго розглядати роботи турецького художника Гурбуза Догана Ексіоглу і знаходити все нові пояснення сюжетів

    Гурбуз Доган Ексіоглу майже сорок років створює карикатури і комікси, які принесли йому 64 нагороди, в тому числі 23 міжнародні.

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    Скала
    Збираючи зірки
    Кава з молоком
    Книга з місцем для побачень
    Чехов
    Сплетіння доль
    На свободу
    Допомога?
    Лідер
    Медитація
    Маски
    Винищення
    Вам посилка
    Осінь
    Рядки
    Штиль
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    Влада
    Новини
    Прірва
    Сніданок біля моря

    Роботи Ексіоглу регулярно публікують у великих виданнях, серед них The New Yorker і Forbes. Публіка з великим інтересом сприймає його творчість.

    Філософські картини Ексіоглу виставляють в різних країнах світу, зокрема в Нью-Йорку пройшло дев'ять його персональних виставок.

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