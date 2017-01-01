Неймовірні філософські картини, над сенсом яких можна думати годинами

Можна довго розглядати роботи турецького художника Гурбуза Догана Ексіоглу і знаходити все нові пояснення сюжетів

Гурбуз Доган Ексіоглу майже сорок років створює карикатури і комікси, які принесли йому 64 нагороди, в тому числі 23 міжнародні. [GALLERY_BLOCK] Роботи Ексіоглу регулярно публікують у великих виданнях, серед них The New Yorker і Forbes. Публіка з великим інтересом сприймає його творчість. Філософські картини Ексіоглу виставляють в різних



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Можна довго розглядати роботи турецького художника Гурбуза Догана Ексіоглу і знаходити все нові пояснення сюжетів

Гурбуз Доган Ексіоглу майже сорок років створює карикатури і комікси, які принесли йому 64 нагороди, в тому числі 23 міжнародні.

Роботи Ексіоглу регулярно публікують у великих виданнях, серед них The New Yorker і Forbes. Публіка з великим інтересом сприймає його творчість.

Філософські картини Ексіоглу виставляють в різних країнах світу, зокрема в Нью-Йорку пройшло дев'ять його персональних виставок.