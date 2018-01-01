У Китаї сталася бійка через ядерну валізку Трампа

Інцидент стався під час візиту американського президента у Китай

Співробітник Секретної служби США влаштував бійку з китайським охоронцем під час візиту в Китай президента Дональда Трампа через ядерну валізку. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на обізнані джерела. Інцидент стався, коли супроводжуючий президента офіцер з ядерною валізкою спробував увійти в зал для переговорів слідом за президентом.



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Фото: Joshua Roberts / Reuters

Інцидент стався під час візиту американського президента у Китай

Співробітник Секретної служби США влаштував бійку з китайським охоронцем під час візиту в Китай президента Дональда Трампа через ядерну валізку. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на обізнані джерела.

Інцидент стався, коли супроводжуючий президента офіцер з ядерною валізкою спробував увійти в зал для переговорів слідом за президентом. Китайський охоронець перегородив йому шлях. Глава апарату білого дому Джон Келлі не зміг врегулювати непорозуміння, китайський офіцер безпеки схопив його, після чого співробітник Секретної служби повалив охоронця на підлогу.

Видання уточнює, що жоден громадянин Китаю навіть не доторкнувся до ядерної валізки.

Згідно з інструкцією, поруч з главою Білого дому постійно знаходиться спеціальний офіцер, який зберігає так звану ядерну валізку, в якій на картці, схожою за розміром з кредитною, надруковані «Золоті коди» для ініціації ракетного ядерного удару.