Facebook пильно слідкуватиме за рекламою через Росію
- Сьогодні, 10:08
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Соціальна мережа вводить додатковий контроль за рекламою
Найпопулярніша соціальна мережа Facebook введе додаткові тести для покупців реклами через побоювання, що Росія за допомогою фейкових і оплачених новин втручатиметься в процес виборів в конгрес США в 2018 році. Про це повідомляє видання Associated Press.
Користувачам, які захочуть розмістити рекламний пост з іменами кандидатів виборів в конгрес США, потрібно буде пройти додатковий тест - ввести з зображення автоматично генеруючого пароля, щоб продовжити покупку реклами.
Представники соцмережі вважають, що так вони зможуть убезпечити соціальну мережу від ботів, які публікують рекламні пости.