Facebook пильно слідкуватиме за рекламою через Росію

Соціальна мережа вводить додатковий контроль за рекламою

Найпопулярніша соціальна мережа Facebook введе додаткові тести для покупців реклами через побоювання, що Росія за допомогою фейкових і оплачених новин втручатиметься в процес виборів в конгрес США в 2018 році. Про це повідомляє видання Associated Press. Користувачам, які захочуть розмістити рекламний пост з іменами кандидатів виборів в конгрес



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Соціальна мережа вводить додатковий контроль за рекламою

Найпопулярніша соціальна мережа Facebook введе додаткові тести для покупців реклами через побоювання, що Росія за допомогою фейкових і оплачених новин втручатиметься в процес виборів в конгрес США в 2018 році. Про це повідомляє видання Associated Press.

Користувачам, які захочуть розмістити рекламний пост з іменами кандидатів виборів в конгрес США, потрібно буде пройти додатковий тест - ввести з зображення автоматично генеруючого пароля, щоб продовжити покупку реклами.

Представники соцмережі вважають, що так вони зможуть убезпечити соціальну мережу від ботів, які публікують рекламні пости.