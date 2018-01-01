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    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом

    Кожна фотографія Россі – це фантастичні види з висоти пташиного польоту скомбіновані з уявою самого автора.
    Італійський фотограф та архітектор Лоран Россі за допомогою фоторедакторів об'єднує реальність та власну фантазію у візуальні картини. [GALLERY_BLOCK] Остання серія Лорана – морські пейзажі, де замість води – хмари. Кожна фотографія Россі – це фантастичні види з висоти пташиного польоту скомбіновані з уявою самого автора.
    • Сьогодні, 17:49
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    <span>Фото: instagram.com/l_o_r_y</span>
    Фото: instagram.com/l_o_r_y

    Кожна фотографія Россі – це фантастичні види з висоти пташиного польоту скомбіновані з уявою самого автора.

    Італійський фотограф та архітектор Лоран Россі за допомогою фоторедакторів об'єднує реальність та власну фантазію у візуальні картини.

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    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
    Фото: instagram.com/l_o_r_y

    Остання серія Лорана – морські пейзажі, де замість води – хмари.

    Кожна фотографія Россі – це фантастичні види з висоти пташиного польоту скомбіновані з уявою самого автора.

    Джерело: 24 канал

    фотограф
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