Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом

Кожна фотографія Россі – це фантастичні види з висоти пташиного польоту скомбіновані з уявою самого автора.

Італійський фотограф та архітектор Лоран Россі за допомогою фоторедакторів об'єднує реальність та власну фантазію у візуальні картини. [GALLERY_BLOCK] Остання серія Лорана – морські пейзажі, де замість води – хмари. Кожна фотографія Россі – це фантастичні види з висоти пташиного польоту скомбіновані з уявою самого автора.