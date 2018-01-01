Поєднання фантазії з реальністю: унікальні сюжети, створені італійським фотографом
- Сьогодні, 17:49
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Фото: instagram.com/l_o_r_y
Кожна фотографія Россі – це фантастичні види з висоти пташиного польоту скомбіновані з уявою самого автора.
Італійський фотограф та архітектор Лоран Россі за допомогою фоторедакторів об'єднує реальність та власну фантазію у візуальні картини.
Фото: instagram.com/l_o_r_y
Остання серія Лорана – морські пейзажі, де замість води – хмари.
Кожна фотографія Россі – це фантастичні види з висоти пташиного польоту скомбіновані з уявою самого автора.
Джерело: 24 канал