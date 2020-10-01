Помер фотограф Мусаельян: він робив світлини всіх генсеків СРСР, крім Леніна і Сталіна



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Мусаельян був упевнений, що для хорошої фотографії потрібно знати людину і її характер

На питання, як він став особистим фотографом Брежнєва, Мусаельян відповідав: «Абсолютно випадково»

Легендарний фотограф Леоніда Брежнєва та інших генсеків Володимир Мусаельян помер в Москві на 82-му році життя. Він захоплювався фотографією з дитинства - перші кадри зробив на привезену батьком з фронту камеру. Особистим фотографом Брежнєва Мусаельян став майже випадково. Разом з генсеком він об'їздив весь світ.

Він був знайомий майже з усіма видатними людьми епохи, побував в Овальному кабінеті Білого дому, пройшовся по Великій китайській стіні, двічі перетнув екватор, побував на могилі Шекспіра в Англії і гуляв поруч з Тадж-Махалом - і все це за часів закритих кордонів.

Мусаельян був упевнений, що для хорошої фотографії потрібно знати людину і її характер. Він фотографував всіх генсеків, крім Леніна і Сталіна.

На питання, як він став особистим фотографом Брежнєва, Мусаельян відповідав: «Абсолютно випадково».

Джерело: lenta.ru