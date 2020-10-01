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    Фото

    Помер фотограф Мусаельян: він робив світлини всіх генсеків СРСР, крім Леніна і Сталіна

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    Мусаельян був упевнений, що для хорошої фотографії потрібно знати людину і її характер - Помер фотограф Мусаельян: він робив світлини всіх генсеків СРСР, крім Леніна і Сталіна
    Мусаельян був упевнений, що для хорошої фотографії потрібно знати людину і її характер

    На питання, як він став особистим фотографом Брежнєва, Мусаельян відповідав: «Абсолютно випадково»

    Легендарний фотограф Леоніда Брежнєва та інших генсеків Володимир Мусаельян помер в Москві на 82-му році життя. Він захоплювався фотографією з дитинства - перші кадри зробив на привезену батьком з фронту камеру. Особистим фотографом Брежнєва Мусаельян став майже випадково. Разом з генсеком він об'їздив весь світ.

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    Помер фотограф Мусаельян: він робив світлини всіх генсеків СРСР, крім Леніна і Сталіна
    Леонід Брежнєв захоплювався полюванням
    Помер фотограф Мусаельян: він робив світлини всіх генсеків СРСР, крім Леніна і Сталіна
    Сім'я Брежнєвих в день народження глави сімейства, 1977 рік
    Перший космонавт Юрій Гагарін, радянська льотчиця Надія Попова і міністр промисловості Куби Ернесто Че Гевара під час засідання Товариства радянсько-кубинської дружби, 11 листопада 1964 року
    Траурний кортеж з прахом Гагаріна і Серьогіна
    Дочка Брежнєва Галина в санаторії Барвиха, 1976 рік
    Секретар ЦК КПРС Костянтин Черненко в Підмосков'ї, 1980 рік
    Президент СРСР Михайло Горбачов і прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер на прес-конференції для радянських і іноземних журналістів, 1990 рік
    Депутати Держдуми РФ Борис Березовський і Роман Абрамович, 2000 рік

    Він був знайомий майже з усіма видатними людьми епохи, побував в Овальному кабінеті Білого дому, пройшовся по Великій китайській стіні, двічі перетнув екватор, побував на могилі Шекспіра в Англії і гуляв поруч з Тадж-Махалом - і все це за часів закритих кордонів.

    Мусаельян був упевнений, що для хорошої фотографії потрібно знати людину і її характер. Він фотографував всіх генсеків, крім Леніна і Сталіна.

    На питання, як він став особистим фотографом Брежнєва, Мусаельян відповідав: «Абсолютно випадково».

    Джерело: lenta.ru

    фотограф СРСР
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