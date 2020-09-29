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    Помер український фотограф Віктор Марущенко

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    Український фотограф Віктор Марущенко - учасник понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні - Помер український фотограф Віктор Марущенко
    Український фотограф Віктор Марущенко - учасник понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні

    Фотограф помер на 75 році життя

    Український фотограф Віктор Марущенко помер у ніч на 29 вересня 2020 року. Про це повідомив фотограф Валерій Мілосердов на своїй сторінці в Facebook.

    «Сьогодні вночі не стало мого друга Віктора Марущенко. Найщиріші співчуття його рідним і близьким. Заснована ним Школа фотографії Віктора Марущенка продовжує працювати», – написав він.

    Віктор Марущенко – український фотограф, учасник понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні. Учасник бієнале у Венеції (2001) і Сан-Паулу (2004). Фотографії пана Марущенко знаходяться в колекціях музеїв, галерей і приватних колекціонерів.

    Народився він у Новосибірську (Росія) в 1946 році, з 1951 року живе в Києві. Здобув вищу технічну освіту (1975 г.).

    6 вересня 2020 року Школа фотографії Віктора Марущенка повідомила, що український фотограф Віктор Марущенко потребує фінансової допомоги в боротьбі з хворобою.

    ГО «Детектор медіа» довгий час співпрацювала з паном Марущенком. Редакція висловлює щирі співчуття усім близьким, друзям та родичам померлого.

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