Помер український фотограф Віктор Марущенко



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Український фотограф Віктор Марущенко - учасник понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні

Фотограф помер на 75 році життя

Український фотограф Віктор Марущенко помер у ніч на 29 вересня 2020 року. Про це повідомив фотограф Валерій Мілосердов на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні вночі не стало мого друга Віктора Марущенко. Найщиріші співчуття його рідним і близьким. Заснована ним Школа фотографії Віктора Марущенка продовжує працювати», – написав він.

Віктор Марущенко – український фотограф, учасник понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні. Учасник бієнале у Венеції (2001) і Сан-Паулу (2004). Фотографії пана Марущенко знаходяться в колекціях музеїв, галерей і приватних колекціонерів.

Народився він у Новосибірську (Росія) в 1946 році, з 1951 року живе в Києві. Здобув вищу технічну освіту (1975 г.).

6 вересня 2020 року Школа фотографії Віктора Марущенка повідомила, що український фотограф Віктор Марущенко потребує фінансової допомоги в боротьбі з хворобою.

ГО «Детектор медіа» довгий час співпрацювала з паном Марущенком. Редакція висловлює щирі співчуття усім близьким, друзям та родичам померлого.