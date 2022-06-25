Українські військові гатять по окупантах на Зміїному

На острові Зміїний уражено радіолокаційну станцію окупантів

На окупованому російськими військами острові Зміїний триває операція українських військових. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

«Операція ще триває. Удари продовжують наносити наші сили. І наразі режим інформаційної тиші. Але нагадаю, що попередньо ми вже казали, що дійсно уражено радіолокаційну станцію. Для острова, ви розумієте, – це і очі, і вуха. Уражено зенітно-ракетно-гарматний комплекси «Панцир» – аж дві штуки. І є у нас інформація про вдалий удар по скупченню техніки та на той момент ще живої сили ворога. Деталі ми ще уточнюємо і повідомимо пізніше», – розповіла Гуменюк.

Як повідомлялося, Збройні сили України вдарили по рашистах на тимчасово окупованому острові Зміїний у Чорному морі.

За даними Оперативного командування «Південь», по острову Зміїний «було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження».

Спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Зміїному ЗСУ вразили «багато жирних цілей».