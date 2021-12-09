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    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО

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    У новому СІЗО будуть сучасні просторі камери, спортивні та актові зали - Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    У новому СІЗО будуть сучасні просторі камери, спортивні та актові зали
    Фото Дениса Малюськи

    Ізолятор планують збудувати у Львові, на околиці міста

    Міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив візуалізацію майбутнього Львівського слідчого ізолятора, який планують збудувати на вулиці Збиральній, на околиці міста. Голова Мін'юсту опублікував відповідні фото.

    «Викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого перебуває на фінальному етапі і який ми збудуємо за рахунок надходжень великого розпродажу в’язниць», – написав Малюська.

    Судячи з фото, у новому СІЗО будуть сучасні просторі камери, спортивні та актові зали. Дуже ефектно виглядають двері та меблі фісташкового кольору, оздоблення стін у сіро-дерев’яних тонах, жовті дивани та навіть квіти у кімнатах.

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    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО
    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО

    Нагадаємо, на початку червня Міністерство юстиції продало Львівську виправну колонію №48, що на вул. Хуторівка, за 407,5 млн грн. Більшу частину нерухомості придбала група компаній SoftServe. За вилучені від продажу 48-ї колонії гроші Мін'юст хоче збудувати нове СІЗО на вулиці Збиральній.

    У липні також оголосили переможця конкурсу на найкращу проєктну пропозицію комплексу будинків, будівель та споруд державної установи «Львівська установа виконання покарань №19». Перемогу здобуло львівське архітектурне бюро Sulyk Architects.

    Теги: Львів Міністерство юстиції будівництво СІЗО в'язниця Денис Малюська
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    Фісташкові двері та жовті дивани. Малюська показав дизайн нового СІЗО