Рахункова палата визнала: реформа охорони здоров’я у пенітенціарній системі провалилася

Аудитори дійшли висновку, що Мін'юст так і не спромігся налагодити стабільну роботу Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби

Одним із ключових досягнень пенітенціарної реформи мала стати передача функції надання медичної допомоги засудженим від Мін’юсту до МОЗ України

У Мін’юсті не розуміли як забезпечити механізм сталого функціонування та фінансування Центру охорони здоров’я (ЦОЗ) Державної кримінально-виконавчої служби на момент його створення у 2017-18 роках та в наступні роки. Про це йдеться в акті Рахункової палати «Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих державній установі «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» за період 2018 – перше півріччя 2020, який опублікувала експертна організація StateWatch.

У 2018 році під час формування ЦОЗ Мін’юст узгоджувало порядок роботи Центру протягом 10 місяців. Проте, аудитори дійшли висновку, що Міністерство так і не спромоглося налагодити стабільну роботу Центру охорони здоров’я.

«Відсутність затверджених планів реалізації Паспорту реформ пенітенціарної системи та пробації із зазначення планових показників, унеможливлює здійснення контролю за повнотою та своєчасністю виконання Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби заходів покладених на установу Мін’юстом», – підсумували аудитори Рахункової палати.

Таким чином, звітність ЦОЗ перед Мін’юстом відбувалась «у вигляді презентацій». Останній раз звітування установи про стан реалізації реформи системи охорони здоров’я в пенітенціарній службі відбулося у серпні 2019 року – з того часу аудитори не отримали інших фактів інформування Мін’юсту.

Як відомо, одним із ключових досягнень пенітенціарної реформи мала стати передача функції надання медичної допомоги засудженим від Мін’юсту до МОЗ України. Аудитори Рахункової палати влітку 2021 року запитали ЦОЗ про виконання завдань по цьому напрямку, на що установа надіслала свій останній звіт перед Мін’юстом також датований 2019 роком.

Середній відсоток виконання показників у цьому звіті дорівнює 57%. З огляду на те, що реформа мала завершитись у 2020 році, така відповідь ЦОЗ на запит аудиторів свідчить про недотримання строків реформування.

Нагадаємо, чотири роки назад уряд створив Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби з метою забезпечення надання якісних медичних послуг засудженим та особам, узятим під варту.

Концепція Кабміну щодо реформи пенітенціарної системи, зокрема, передбачала запровадити заходи для планової передачі функції надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту, від Мін’юсту до МОЗ.

До слова, минулого тижня Кабмін призначив голову Національної служби здоров'я.