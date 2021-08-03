Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото

Інколи креатив виходить за межі здорового глузду

Сьогодні похід в ресторан – звичайне явище. Але колись раніше це було справжньою подією, адже вечерю в ресторані міг дозволити собі далеко не кожен. На вході гостей зустрічали швейцари, всередині грала жива музика, офіціанти працювали у фраках і білих рукавичках. Страви теж, звичайно ж, відрізнялися дорожнечею і вишуканістю. Однак сьогодні картина змінилася.

Сьогодні будь-яке кафе називає себе «рестораном» і всі заклади намагаються якось здивувати клієнтів, наприклад, оригінальною подачею.

Часом, як бачимо з наведених фото вище, цей креатив виходить за межі здорового глузду.