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    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото

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    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото

    Інколи креатив виходить за межі здорового глузду

    Сьогодні похід в ресторан – звичайне явище. Але колись раніше це було справжньою подією, адже вечерю в ресторані міг дозволити собі далеко не кожен. На вході гостей зустрічали швейцари, всередині грала жива музика, офіціанти працювали у фраках і білих рукавичках. Страви теж, звичайно ж, відрізнялися дорожнечею і вишуканістю. Однак сьогодні картина змінилася.

    Сьогодні будь-яке кафе називає себе «рестораном» і всі заклади намагаються якось здивувати клієнтів, наприклад, оригінальною подачею.

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    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото
    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото

    Часом, як бачимо з наведених фото вище, цей креатив виходить за межі здорового глузду.

    Теги: ресторан гумор
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    Ресторани, які перемудрили з креативною подачею страв. Курйозні фото