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    У кафе Дніпра молодик влаштував стрілянину

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    Чоловік стріляв у відвідувача кафе з травматичного пістолета - У кафе Дніпра молодик влаштував стрілянину
    Чоловік стріляв у відвідувача кафе з травматичного пістолета
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці затримали стрільця, який втік із кафе на авто

    У центрі Дніпра в одному з кафе сталась стрілянина. Внаслідок інциденту постраждав 30-річний чоловік. 22-річний зловмисник утік із місця події, але полісмени його затримали.

    Інцидент трапився 1 серпня близько 01:30. Чоловік стріляв із травматичного пістолета. У поліції не повідомляють, де сталася стрілянина. Але у місцевому телеграм-каналі кажуть, що це кафе Mister Cat на проспекті Дмитра Яворницького.

    Відомо, що чоловіки сварилися. Згодом один із них дістав пістолет і почав стріляти. Поки приїхали поліцейські, зловмисник утік. Згодом правоохоронцям вдалося затримати чоловіка на авто в Індустріальному районі Дніпра.

    За даними телеграм-каналу «Х*** Днепр», у поліцію зателефонував потерпілий. Він повідомив, що під час перебування в кафе у нього стався конфлікт із відвідувачем. Раптом невідомий дістав пістолет і двічі вистрілив в ногу потерпілому.

    Також кажуть, що зловмисник тікав на авто Toyota Land Cruiser і зник з місця інциденту. Постраждалого відвезли в міську лікарню №16.

    Під час огляду легковика працівники поліції вилучили пістолет з патронами. Їх відправили на експертизу.

    Слідчі оголосили зловмиснику підозру через хуліганство. Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.

    Зараз тривають слідчі дії. Відділ поліції № 7 Дніпропетровщини обирає запобіжний захід.

    Теги: Дніпро ресторан чоловік стрілянина
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    У кафе Дніпра молодик влаштував стрілянину