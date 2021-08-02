У кафе Дніпра молодик влаштував стрілянину

Правоохоронці затримали стрільця, який втік із кафе на авто

У центрі Дніпра в одному з кафе сталась стрілянина. Внаслідок інциденту постраждав 30-річний чоловік. 22-річний зловмисник утік із місця події, але полісмени його затримали.

Інцидент трапився 1 серпня близько 01:30. Чоловік стріляв із травматичного пістолета. У поліції не повідомляють, де сталася стрілянина. Але у місцевому телеграм-каналі кажуть, що це кафе Mister Cat на проспекті Дмитра Яворницького.

Відомо, що чоловіки сварилися. Згодом один із них дістав пістолет і почав стріляти. Поки приїхали поліцейські, зловмисник утік. Згодом правоохоронцям вдалося затримати чоловіка на авто в Індустріальному районі Дніпра.

За даними телеграм-каналу «Х*** Днепр», у поліцію зателефонував потерпілий. Він повідомив, що під час перебування в кафе у нього стався конфлікт із відвідувачем. Раптом невідомий дістав пістолет і двічі вистрілив в ногу потерпілому.

Також кажуть, що зловмисник тікав на авто Toyota Land Cruiser і зник з місця інциденту. Постраждалого відвезли в міську лікарню №16.

Під час огляду легковика працівники поліції вилучили пістолет з патронами. Їх відправили на експертизу.

Слідчі оголосили зловмиснику підозру через хуліганство. Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.

Зараз тривають слідчі дії. Відділ поліції № 7 Дніпропетровщини обирає запобіжний захід.