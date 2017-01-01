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    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки

    За традицією, на честь дня Подяки Нью-Йорк поринув у святкову атмосферу - на Манхеттені, вже 91 рік поспіль, проходить парад Мейсіс
    Святкова хода почалося вранці, на перетині 77 вулиці і Центрального парку, і розтягнулося на 4 км до флагманського магазина Macy's. Головна складова параду, яку місцеві жителі чекають з особливим інтересом, - величезні гелієві кулі, розміром з багатоповерховий будинок. У цьому році на вулицях Нью-Йорка з'явилися Рональд Макдональд, Hello Kitty і,
    • 24 Листопада, 11:04
    • Розсилка

    За традицією, на честь дня Подяки Нью-Йорк поринув у святкову атмосферу - на Манхеттені, вже 91 рік поспіль, проходить парад Мейсіс

    Святкова хода почалося вранці, на перетині 77 вулиці і Центрального парку, і розтягнулося на 4 км до флагманського магазина Macy's. Головна складова параду, яку місцеві жителі чекають з особливим інтересом, - величезні гелієві кулі, розміром з багатоповерховий будинок.

    У цьому році на вулицях Нью-Йорка з'явилися Рональд Макдональд, Hello Kitty і, зрозуміло, індичка - багатовікової символ свята.

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    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
    Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки

    Джерело: Газета.Ru

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    США
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