Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки
- 24 Листопада, 11:04
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За традицією, на честь дня Подяки Нью-Йорк поринув у святкову атмосферу - на Манхеттені, вже 91 рік поспіль, проходить парад Мейсіс
Святкова хода почалося вранці, на перетині 77 вулиці і Центрального парку, і розтягнулося на 4 км до флагманського магазина Macy's. Головна складова параду, яку місцеві жителі чекають з особливим інтересом, - величезні гелієві кулі, розміром з багатоповерховий будинок.
У цьому році на вулицях Нью-Йорка з'явилися Рональд Макдональд, Hello Kitty і, зрозуміло, індичка - багатовікової символ свята.
Джерело: Газета.Ru