Рональд Макдональд, Hello Kitty та індичка: в США парадом відзначили День подяки

За традицією, на честь дня Подяки Нью-Йорк поринув у святкову атмосферу - на Манхеттені, вже 91 рік поспіль, проходить парад Мейсіс

Святкова хода почалося вранці, на перетині 77 вулиці і Центрального парку, і розтягнулося на 4 км до флагманського магазина Macy's. Головна складова параду, яку місцеві жителі чекають з особливим інтересом, - величезні гелієві кулі, розміром з багатоповерховий будинок. У цьому році на вулицях Нью-Йорка з'явилися Рональд Макдональд, Hello Kitty і,



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За традицією, на честь дня Подяки Нью-Йорк поринув у святкову атмосферу - на Манхеттені, вже 91 рік поспіль, проходить парад Мейсіс

Святкова хода почалося вранці, на перетині 77 вулиці і Центрального парку, і розтягнулося на 4 км до флагманського магазина Macy's. Головна складова параду, яку місцеві жителі чекають з особливим інтересом, - величезні гелієві кулі, розміром з багатоповерховий будинок.

У цьому році на вулицях Нью-Йорка з'явилися Рональд Макдональд, Hello Kitty і, зрозуміло, індичка - багатовікової символ свята.

Джерело: Газета.Ru