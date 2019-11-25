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    Фото

    Росіяни пробили дно (фото)

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    Росіяни пробили дно (фото)
    Фото: Wroom.ru

    Російські водії захотіли покататися обмілілим дном Таганрозької затоки, але...

    Жителі Ростова-на-Дону і Таганрога (Росія) спробували покататися на машинах по обмілілому руслу Дона і дну Таганрозької затоки Азовського моря, але застрягли в піску. Про це повідомляється на автомобільному сайті Wroom.ru.

    За даними порталу, кілька днів тому в Ростовській області значно знизився рівень води в річці Дон і Таганрозькій затоці. Через сильний вітер берегова лінія на деяких ділянках водойм змістилася на десятки і сотні метрів.

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    Росіяни пробили дно (фото)
    Росіяни пробили дно (фото)
    Росіяни пробили дно (фото)
    Росіяни пробили дно (фото)
    Росіяни пробили дно (фото)
    Росіяни пробили дно (фото)
    Росіяни пробили дно (фото)
    Фото: Wroom.ru

    Місцеві водії вирішили скористатися цією можливістю і покататися обмілілим дном. Однак, пісок виявився сирим. В результаті чого багато автомобілів потрапили в пастку. Судячи з фотографій, розміщених на Wroom.ru, деякі машини практично повністю пішли в пісок.

    Росія автомобіль
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