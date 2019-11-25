Смертельна ДТП під Києвом: працівник СТО викрав автівку, аби покататися з подругою



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ДТП з фатальними наслідками у Броварах Фото: Нацполіція

Водій не впорався з керуванням і влетів у дерево

Минулої доби у Київській області сталося майже чотири десятки дорожньо-транспортних пригод. У більшості випадків автомобілі отримали механічні ушкодження і минулося без постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці Київщини розшукують винуватця смертельної ДТП у м. Бровари: водій збив пішохода та втік з місця події. Загиблий - 59-річний місцевий житель.

Ще одна аварія із фатальним наслідком сталася у Броварах 24 листопада вночі. «Працівник СТО викрав автівку, аби покататися із подругою. Чоловік не впорався з керуванням і влетів у дерево, внаслідок – пасажирка загинула. Водій наразі знаходиться у лікарні», - повідомили в поліції.

Пообіді на автодорозі Київ-Одеса поблизу с. Чабани, в аварії постраждали четверо людей: зіткнулися мікроавтобус та легковик. Обидва водії, а також 19-річний та 10-річний пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставлено до медзакладів.

Крім того, троє людей отримали травми, переходячи по «зебрі». У с. Демидів, Вишгородського району на пішохідному переході автівка збила 14-річного юнака. Хлопця доставили до лікарні із забоєм ключиці. Другий випадок – у с. Старе Бориспільського району. Двоє жителів столиці потрапили до лікарні із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Зараз Микола Кулеба у повній свідомості, загрози його життю немає, однак його старший син - у важкому стані.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

У Броварах у ніч на 24 листопада водiй, керуючи автомобiлем Volkswagen Toureg, здiйснив зiткнення з деревом, внаслiдок чого водiй та пасажири отримали тiлеснi ушкодження i були госпіталізовані до Броварської ЦРЛ. Повідомлялося, що пасажирка впала в кому.