Хто командуватиме національним спротивом. Рада прийняла закон за основу

Рада ухвалила закон про завдання і ведення національного спротиву в Україні

Законопроєкт врегульовує повноваження уряду і військового командування під час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (№ 6302). Цей документ ще має пройти друге читання.

Законопроєкт, зокрема, врегульовує повноваження уряду і військового командування під час воєнного стану.

Також документ уточнює повноваження органів військового управління Збройних сил України, у тому числі Командування сил спеціальних операцій Збройних сил України. Воно є організатором руху опору.

Крім того, законопроєкт урегульовує питання грошової винагороди людям, що проходять військову службу під час особового періоду, та порядок і умови підпорядкування Національної гвардії України під час запровадження правового режиму воєнного стану.

Документ, зокрема, містить такі положення:

Інформація про форми, методи і засоби виконання завдань руху опору, про взаємодію Сил спеціальних операцій Збройних сил України з іншими силами і засобами руху опору належить до таємної інформації та підлягає віднесенню до державної таємниці. Зазначена вище інформація не оприлюднюється і не надається на запити відповідно до закону «Про доступ до публічної інформації», а також на інші звернення та запити, крім випадків, прямо визначених законом. Втручання будь-яких осіб незалежно від посади в підготовку і ведення руху опору не допускається. Військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи, які залучаються до заходів з організації, підготовки, підтримання та виконання завдань руху опору, на час проведення таких заходів підпорядковуються Командувачу Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Його рішення є обов’язковими до виконання. Отримані ними відомості не можуть бути розголошені без дозволу Командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України. Військові частини Сил спеціальних операцій Збройних сил України можуть передавати громадянам, які на добровільній та конфіденційній основі залучаються до виконання завдань руху опору, у тимчасове користування майно для забезпечення руху опору.

Документ пропонує внести відповідні зміни, зокрема, в закони «Про доступ до публічної інформації» і «Про державну таємницю».

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