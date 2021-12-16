Лідери «Асоційованого тріо» ухвалили заяву за підсумками саміту Східного партнерства

Три країни також висловили зацікавленість у діалозі з ЄС у межах ініціативи «Компас безпеки»

Україна, Грузія та Молдова готові докласти всіх зусиль для посилення співпраці з ЄС

Лідери «Асоційованого тріо» – України, Грузії та Республіки Молдова – за результатами зустрічі у Брюсселі на полях саміту Східного партнерства ухвалили спільну заяву. Текст заяви оприлюднив Офіс Президента.

«Ми привітали Спільну декларацію Саміту Східного партнерства «Відновлення, стійкість і реформування», оприлюднену сьогодні у Брюсселі, і, схваливши довгострокові політичні цілі та новий перелік пріоритетів на період після 2020 року, підтверджуємо нашу тверду прихильність стратегічній, амбітній та далекоглядній політиці Східного партнерства, заснованій на спільних фундаментальних цінностях, взаємних інтересах, на спільній власності та відповідальності. Ми привітали схвалення на саміті Східного партнерства Економічного та інвестиційного плану для Східного партнерства, що містить конкретні флагманські ініціативи для країн–партнерів», – ідеться в заяві.

Наголошується, що ініціатива «Асоційоване тріо», яка просуває європейський вибір, європейські прагнення та європейську ідентичність своїх народів, покликана посилити співпрацю з питань європейської інтеграції, залишається відданою подальшому стратегічному розвитку Східного партнерства відповідно до принципів диференціації та інклюзивності.

Учасники підтвердили тверду відданість подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції Грузії, Республіки Молдова та України з Європейським Союзом, зокрема шляхом продовження тісної співпраці з метою зміцнення верховенства права та просування реформ для досягнення відповідності Копенгагенським критеріям.

«Ми нагадали, що згідно зі статтею 49 Договору про Європейський Союз будь–яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені у статті 2 Договору про Європейський Союз, і зобов’язується їх просувати, може подати заявку на вступ до Європейського Союзу. Ми відзначили, що повага до спільних цінностей і виконання угод про асоціацію/ПВЗВТ сприятиме подальшому прогресу у наших відносинах. Ми нагадали, що ефективна реалізація УА та їхніх ПВЗВТ, у тому числі ширший процес наближення законодавства, сприятиме подальшій економічній інтеграції до внутрішнього ринку Європейського Союзу, як це передбачено угодами про асоціацію», – вказують автори заяви.

Вони визнають необхідність посилення співпраці «Асоційованого тріо» з ЄС з метою посилення координації з питань, що становлять спільний інтерес, пов’язаний із просуванням європейської інтеграції, включно з визнанням Євросоюзом європейської перспективи «Асоційованого тріо».

Також зазначається, що, зважаючи на позитивний досвід неформальних міністерських зустрічей щодо ПВЗВТ, «Асоційоване тріо» сподівається на розширення галузевого співробітництва з ЄС в інших сферах, зокрема з питань «зеленого» та цифрового переходів, сполученості, енергетичної безпеки, юстиції та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров'я.

При цьому висловлюється зацікавленість у поглибленні співпраці країн Тріо з ЄС з метою інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС, у тому числі шляхом участі у програмах ЄС «Цифрова Європа», «Інструмент сполучення Європи», а також зниження плати за роумінг між ЄС та «Асоційованим тріо».

«Ми готові докласти всіх зусиль для посилення співпраці з ЄС, у тому числі на високому рівні, з метою зміцнення європейської енергетичної безпеки, повного використання наявних газотранспортних систем, повного застосування законодавства ЄС, синхронізації електричних мереж та запобігання використання енергії як зброї. Ми відзначили необхідність посилення сполученості та транспортних зв’язків між ЄС та «Асоційованим тріо», у тому числі шляхом лібералізації ринку автотранспортних перевезень, розвитку транспортних коридорів, а також реалізації спільних інфраструктурних проєктів за підтримки Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства», – йдеться у заяві.

Її автори зазначають, що «драматичні зміни ситуації у Східному партнерстві та Чорноморському регіоні після 5–го Саміту Східного партнерства у 2017 році, включно з безпекою, енергетикою, охороною здоров’я та іншими новими викликами, повинні спільно вирішуватися країнами–партнерами у тісній співпраці з ЄС».

Наголошується, що постійна дестабілізація та порушення принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону Східного партнерства становлять серйозну загрозу для миру, безпеки та стабільності у Європі.

«Ми привітали активні зусилля ЄС у врегулюванні конфліктів та процесах зміцнення довіри та закликали до посилення його ролі у сприянні миру та стабільності в регіоні Східного партнерства, використовуючи всі доступні інструменти, в тому числі відповідні обмежувальні заходи, коли це необхідно. Ми закликали лідерів ЄС розглянути ці питання на засіданні Європейської Ради 16 грудня 2021 року», – вказується в документі.

Лідери трьох країн також нагадують, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи в цілому.

У зв’язку з цим вони рішуче засуджують явне порушення суверенітету й територіальної цілісності низки держав Східного партнерства, включно з розпалюванням та підтримкою конфліктів, використанням дезінформації та кібератак, посиленням мілітаризації регіону, порушенням прав людини або проведенням виборів на тимчасово окупованих територіях.

Окрім того, відзначається важливість подальшого підвищення стійкості та співробітництва у сфері спільної політики безпеки та оборони (СПБО) та спільної зовнішньої політики та політики безпеки (СЗБП) з ЄС. Ми очікуємо на розвиток співпраці з агентствами та механізмами ЄС, включно з Європейським фондом миру та участю в проєктах PESCO. Три країни також висловили зацікавленість у діалозі з ЄС у межах ініціативи «Компас безпеки».

«Ми підтвердили нашу рішучість, підкріплену сильною волею наших народів, діяти в напрямку членства у Європейському Союзі. У цьому зв’язку ми закликаємо Європейський Союз підтримати суверенний вибір наших держав разом з усіма відповідними кроками, зробленими нами в напрямі європейської інтеграції, та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України», – підсумовують автори заяви.

Як відомо, президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Саміт Східного партнерства відбувся за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу. У ньому брали участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь зупинила участь у Східному партнерстві, але ЄС продовжує взаємодію із суспільством Білорусі.

Східне партнерство є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

Нещодавно депутат Європейського парламенту Зігфрід Мурешан заявив, що співпраця України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо повинна перш за все включати обміни між людьми, неурядовими організаціями та молоддю.