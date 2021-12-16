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    Зеленський заявив, що на саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку

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    Президент: На саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку - Зеленський заявив, що на саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку
    Президент: На саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку
    фото: Офіс президента

    Президент України зазначив, що під час перемовин з усіма партнерами акцентував увагу на небезпеці ескалації з боку РФ

    Україна здобула повну підтримку всіх країн, присутніх на шостому саміті Східного партнерства у Брюсселі. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на полях саміту.

    «Для нас дуже важливо, щоб у Спільній декларації було зазначено декілька принципових речей – це щодо «Асоційованого тріо» (Грузія, Молдова, Україна), а також щодо питань безпеки – стосовно нашого регіону і взагалі Європи. Щоб питання безпеки було відображене в декларації. Саме це й буде», – розповів глава держави.

    Президент України зазначив, що під час перемовин з усіма партнерами акцентував увагу на небезпеці ескалації з боку РФ і необхідності відповідної реакції, якщо така ескалація буде.

    «Розглядається п'ять шляхів реакції на ймовірну ескалацію. Ми сказали, що в нашої держави немає п’яти реакцій – у нас буде тільки одна реакція, і ми її продемонстрували у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках. Але ми ще раз наголошуємо, що ми саме за мирне врегулювання війни на сході нашої держави», – зазначив Володимир Зеленський.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

    Саміт Східного партнерства відбувся за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу. У ньому брали участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь зупинила участь у Східному партнерстві, але ЄС продовжує взаємодію із суспільством Білорусі.

    Східне партнерство є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

    Нещодавно депутат Європейського парламенту Зігфрід Мурешан заявив, що співпраця України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо повинна перш за все включати обміни між людьми, неурядовими організаціями та молоддю.

    Теги: ЄС саміт Володимир Зеленський Україна президент час
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    Зеленський заявив, що на саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку