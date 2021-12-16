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    Жителі окупованого Криму вважають Росію миролюбною державою (відео)

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    Солдати РФ навряд чи настільки мирні, як це уявляють звичайні кримчани - Жителі окупованого Криму вважають Росію миролюбною державою (відео)
    Солдати РФ навряд чи настільки мирні, як це уявляють звичайні кримчани
    фото з відкритих джерел

    Журналісти дізнались, чи бояться кримчани війни з Україною

    В окупованому Криму базується частина російської армії. При цьому місцеві жителі не вважають, що тут готується напад на материкову Україну.

    Як дізналися журналісти Крим.Реалії, на вулиці важко знайти когось, хто думав би, що Росія може атакувати українську армію. І це на тлі новин після переговорів Байдена та Путіна, коли у Білому домі попередили, що у разі російського вторгнення в Україну, Вашингтон готовий зробити те, що не зробив у 2014-му, після окупації Криму та агресії Росії на Донбасі.

    Російські війська поки не відходять від кордонів України, також посилилося угруповання в Криму.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.

    Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч трьох «нормандських» лідерів – Зеленського, Шольца і Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

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    Теги: Крим Росія США напад Україна
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    Жителі окупованого Криму вважають Росію миролюбною державою (відео)