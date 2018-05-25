Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters

Північнокорейська влада завершила знищення свого ядерного полігона Пунгері на півночі країни

З дозволу Північної Кореї в мережі оприлюднили зображення вибухів на ядерному полігоні Пунгері. Вони відбулися 24 травня.

Пхеньян заявив, що ліквідує зону ядерних випробувань у рамках підготовки до саміту 12 червня між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом. Північна Корея в п'ятницю, 25 травня, заявила, що вона все ще готова говорити зі США в будь-який час у будь-якій формі

За ліквідацією полігону спостерігали іноземні журналісти, зокрема, представники британських, російських, китайських, американських і південнокорейських ЗМІ.

Демонтаж було здійснено за допомогою декількох контрольованих вибухів у підземних тунелях, а також поряд з оглядовою вишкою.

Пунгері, який є найбільшим полігоном у Північній Кореї, був вперше використаний для ядерних випробувань у 2006 році.

Крім того, за даними південнокорейської розвідки, повторні вибухи проводилися там також у травні 2009 року, у лютому 2013 року, у січні і вересні 2016 року, і у вересні 2017 року.