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    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон

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    <span>Фото: Reuters</span> - Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Фото: Reuters

    Північнокорейська влада завершила знищення свого ядерного полігона Пунгері на півночі країни

    З дозволу Північної Кореї в мережі оприлюднили зображення вибухів на ядерному полігоні Пунгері. Вони відбулися 24 травня.

    Пхеньян заявив, що ліквідує зону ядерних випробувань у рамках підготовки до саміту 12 червня між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом. Північна Корея в п'ятницю, 25 травня, заявила, що вона все ще готова говорити зі США в будь-який час у будь-якій формі

    За ліквідацією полігону спостерігали іноземні журналісти, зокрема, представники британських, російських, китайських, американських і південнокорейських ЗМІ.

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    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Серія величезних вибухів, як шлях до миру. Як в Північній Кореї знищували ядерний полігон
    Фото: Reuters

    Пунгері, який є найбільшим полігоном у Північній Кореї, був вперше використаний для ядерних випробувань у 2006 році.

    Крім того, за даними південнокорейської розвідки, повторні вибухи проводилися там також у травні 2009 року, у лютому 2013 року, у січні і вересні 2016 року, і у вересні 2017 року.

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