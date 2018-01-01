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    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп

    Меланія Трамп вибрала для офіційного візиту в Цинциннаті тепле поєднання двох кольорів: жовтого та коричневого
    Дональд і Меланія Трамп полетіли в місто Цинциннаті на кордоні штатів Огайо і Кентуккі. Після прибуття в аеропорт подружжя розділилося: президент обговорив з чиновниками економічні питання, а перша леді поїхала в дитячу лікарню, де піклуються про дітей, чиї батьки були наркоманами. «Вона дійсно цікавилася дітьми», - розповів один зі
    • Сьогодні, 12:37
    • Розсилка
    Меланія та Дональд Трамп
    Меланія та Дональд Трамп

    Меланія Трамп вибрала для офіційного візиту в Цинциннаті тепле поєднання двох кольорів: жовтого та коричневого

    Дональд і Меланія Трамп полетіли в місто Цинциннаті на кордоні штатів Огайо і Кентуккі. Після прибуття в аеропорт подружжя розділилося: президент обговорив з чиновниками економічні питання, а перша леді поїхала в дитячу лікарню, де піклуються про дітей, чиї батьки були наркоманами.

    «Вона дійсно цікавилася дітьми», - розповів один зі співробітників клініки.

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    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп
    Шкіряна спідниця і жовте пальто: новий яскравий та сміливий образ Меланії Трамп

    Зокрема, Меланія взяла на руки маленьку дівчинку і познайомилася з нею, а потім з цікавістю спостерігала за грою старших дітей і попросила їх навчити її грати.

    Меланія Трамп вибрала для офіційного візиту в Цинциннаті тепле поєднання двох кольорів: жовтого та коричневого. Трикотажна водолазка і пальто збігалися тон в тон, а шкіряна спідниця гармоніювала з сумкою і рукавичками. Светр і пальто від марки Ralph Lauren. На додаток - незмінні туфлі на високих підборах, але на цей раз з леопардовим малюнком.

    Джерело: Gazeta.ua

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