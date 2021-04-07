Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі завдав державі збитків в 1 млрд грн, – нардеп

«Ситуація чому така важка? Тому що таке враження, що хтось блокує прийняття закону, який надасть можливість НКРЕКП забороняти імпорт російської і білоруської електроенергії», – Вікторія Гриб

Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року

Затримка з прийняттям закону про заборону імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі уже обійшлася енергетичній системі України в мільярд гривень.

Про це заявила народний депутат Вікторія Гриб.

«Імпортовано 604 млн кВт електроенергії з Росії та Білорусії. Практично на мільярд гривень. Уявіть собі – скільки грошей втратила вітчизняна енергетика. Ці гроші пішли безпосередньо в Росію та Білорусь. І ситуація чому сьогодні така важка? Тому що таке враження, що хтось блокує прийняття закону, який надасть можливість НКРЕКП забороняти імпорт російської і білоруської електроенергії», – заявила нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

Вона наголосила, що комітет схвалив цей законопроект, однак попри підтримку більшістю членів комітету, проект закону не був винесений на розгляд в сесійну залу.

«Я вважаю, що все ж таки необхідно звернутися до спікера ВР і ми вже писали такі листи і депутати ставили свій підпис під тими листами», – зазначила Гриб.

Вона додала, що група народних депутатів також звернулися до РНБО для невідкладного розгляду проблеми імпорту.

Нагадаємо, напередодні Міжнародна торгова палата (ICC Ukraine) і Європейська бізнес-асоціація (EBA) закликали депутатів невідкладно прийняти закон про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі.

Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія «Дніпросталь-Енерго» олігарха Віктора Пінчука.