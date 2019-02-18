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    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина

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    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина

    Спонсорує цю акцію уряд країни і національне радіо

    Церемонія масового одруження в день Святого Валентина стала вже доброю традицією у мешканців Нікарагуа. Цього року 250 пар зібралися на площі в місті Манагуа, щоб поєднатися узами шлюбу.

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    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина
    Сотні мешканців Нікарагуа одночасно одружилися в день Святого Валентина

    Багато пар, що одружувалися в цей день шлюбом, прожили один з одним досить довго, але коштів на весілля у них просто не вистачало, і люди із задоволенням скористалися державної ініціативою. Спонсорує цей захід уряд країни і національне радіо.

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