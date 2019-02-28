«Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
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Red Bull Jump and Freeze
Судді оцінюють не лише складність трюку учасника, але і креативність його образу
На гірськолижному курорті Мзаар в Лівані пройшли змагання Red Bull Jump and Freeze (Стрибни і замерзни). Це екстремальний спуск на лижах чи сноуборді зі снігового схилу в басейн з крижаною водою.
Учасникам також потрібно надіти химерний костюм і виконати який-небудь пірует, так як судді оцінюють не тільки крутизну трюку, але і креативність образу.