«Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Red Bull Jump and Freeze

Судді оцінюють не лише складність трюку учасника, але і креативність його образу

На гірськолижному курорті Мзаар в Лівані пройшли змагання Red Bull Jump and Freeze (Стрибни і замерзни). Це екстремальний спуск на лижах чи сноуборді зі снігового схилу в басейн з крижаною водою.

Учасникам також потрібно надіти химерний костюм і виконати який-небудь пірует, так як судді оцінюють не тільки крутизну трюку, але і креативність образу.