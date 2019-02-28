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    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду

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    Red Bull Jump and Freeze - «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    Red Bull Jump and Freeze

    Судді оцінюють не лише складність трюку учасника, але і креативність його образу

    На гірськолижному курорті Мзаар в Лівані пройшли змагання Red Bull Jump and Freeze (Стрибни і замерзни). Це екстремальний спуск на лижах чи сноуборді зі снігового схилу в басейн з крижаною водою.

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    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду
    «Стрибни і замерзни»: у Лівані відбулися екстремальні змагання з пірнання в крижану воду

    Учасникам також потрібно надіти химерний костюм і виконати який-небудь пірует, так як судді оцінюють не тільки крутизну трюку, але і креативність образу.

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