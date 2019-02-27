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    У Непалі розбився гелікоптер з міністром авіації на борту

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    Міністр культури, туризму та цивільної авіації Непалу Рабіндра Адхікарі розбився - У Непалі розбився гелікоптер з міністром авіації на борту
    Міністр культури, туризму та цивільної авіації Непалу Рабіндра Адхікарі розбився

    Уряд Непалу скликав термінове засідання кабінету міністрів

    Гелікоптер, на борту якого знаходився міністр культури, туризму та цивільної авіації Непалу Рабіндра Адхікарі, розбився.

    Про це повідомляє News Nation.

    «Гелікоптер з міністром туризму Непалу розбився, всі шестеро (на борту - ред.) загинули», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією The Himalayan Times, гелікоптер розбився біля Патхібхари в скелястому районі Таплейунг.

    За словами очевидців, вони почули гучний вибух, а потім побачили дим та вогонь.

    Як стало відомо, міністр Адхікарі разом з іншими посадовцями планував відвідати храм Патібхара, а потім відлетіти до Панчхара для інспекції будівництва нового аеропорту.

    Представники влади та рятувальні служби відправилися до місця передбачуваного падіння гелікоптера.

    Тим часом уряд Непалу скликав термінове засідання кабінету міністрів в офіційній резиденції прем'єра в Балуватарі.

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