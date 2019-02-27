У Непалі розбився гелікоптер з міністром авіації на борту
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Уряд Непалу скликав термінове засідання кабінету міністрів
Гелікоптер, на борту якого знаходився міністр культури, туризму та цивільної авіації Непалу Рабіндра Адхікарі, розбився.
Про це повідомляє News Nation.
«Гелікоптер з міністром туризму Непалу розбився, всі шестеро (на борту - ред.) загинули», - йдеться у повідомленні.
За інформацією The Himalayan Times, гелікоптер розбився біля Патхібхари в скелястому районі Таплейунг.
За словами очевидців, вони почули гучний вибух, а потім побачили дим та вогонь.
Як стало відомо, міністр Адхікарі разом з іншими посадовцями планував відвідати храм Патібхара, а потім відлетіти до Панчхара для інспекції будівництва нового аеропорту.
Тим часом уряд Непалу скликав термінове засідання кабінету міністрів в офіційній резиденції прем'єра в Балуватарі.