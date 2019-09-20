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    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб

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    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб

    Челлендж стартував на початку вересня. Учасники викладають на землі поруч з транспортом весь свій інвентар

    В інтернеті набирає популярності нова забава під назвою Tetris Challenge. Поліцейські, військові та рятувальники з усього світу фотографуються зі своїм транспортом і всім обладнанням.

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    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб
    Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб

    Челлендж стартував на початку вересня. Учасники викладають на землі поруч з транспортом весь свій інвентар, включаючи службових собак і лягають поруч самі так, щоб вийшов прямокутник.

    військові рятувальники
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