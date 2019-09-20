Tetris Challenge. Мережу підриває новий флешмоб



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Челлендж стартував на початку вересня. Учасники викладають на землі поруч з транспортом весь свій інвентар

В інтернеті набирає популярності нова забава під назвою Tetris Challenge. Поліцейські, військові та рятувальники з усього світу фотографуються зі своїм транспортом і всім обладнанням.

Челлендж стартував на початку вересня. Учасники викладають на землі поруч з транспортом весь свій інвентар, включаючи службових собак і лягають поруч самі так, щоб вийшов прямокутник.