ДТЕК просить бізнес-омбудсмена втрутитися в ситуацію з блокуванням виплат «зеленого» кредиту від ЄС

ДТЕК ВДЕ залишається єдиною на ринку виробників електричної енергії, яка не отримала виплату заборгованості

Компанія повідомила західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду

Компанія ДТЕК ВДЕ звернулася до бізнес-омбудсмена Марчіна Свєнчіцького за захистом від неправомірних дій уряду щодо блокування виплати заборгованості з коштів цільових «зелених» єврооблігацій. Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Компанія ДТЕК ВДЕ залишається єдиною на ринку виробників електричної енергії, яка не отримала виплату заборгованості. Така ситуація порушує принцип рівності та пропорційності здійснення виплат за зеленим тарифом та створює негативний прецедент, який може бути застосовано і до інших виробників», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів і підвищенням ризику дефолту країни на 20%.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових «зелених» єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

Раніше експрем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що втручання уряду України в розподіл коштів «зелених» єврооблігацій і телефонні директиви не повертати кошти окремим компаніям призвели до погіршення фінансової ситуації і підвищило ризик дефолту.



