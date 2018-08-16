Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея



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Гну долають важкий двомісячний шлях в 1800 миль від рівнин Серенгеті в Танзанії до більш зелених рівнин Масаї Мара в Кенії

Близько 80 000 антилоп гну ризикуючи загинути переправилися через річку, яка кишіла голодними крокодилами, під час щорічної міграції.

Гну долають важкий двомісячний шлях в 1800 миль від рівнин Серенгеті в Танзанії до більш зелених рівнин Масаї Мара в Кенії.

64-річний фотограф Інго Герлах (Ingo Gerlach) зобразив один з найяскравіших проявів природи в світі.