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    Фото

    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея

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    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея

    Гну долають важкий двомісячний шлях в 1800 миль від рівнин Серенгеті в Танзанії до більш зелених рівнин Масаї Мара в Кенії

    Близько 80 000 антилоп гну ризикуючи загинути переправилися через річку, яка кишіла голодними крокодилами, під час щорічної міграції.

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    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея
    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея
    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея
    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея
    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея
    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея
    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея
    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея
    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея
    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея
    Тисячі антилоп гну переправилися через річку, що кишіла голодними крокодилами. Фотогалерея

    Гну долають важкий двомісячний шлях в 1800 миль від рівнин Серенгеті в Танзанії до більш зелених рівнин Масаї Мара в Кенії.

    64-річний фотограф Інго Герлах (Ingo Gerlach) зобразив один з найяскравіших проявів природи в світі.

    фотограф
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