Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму

Рослинам потрібні лише сонячне світло і вода, щоб за десяток років буквально поглинути покинуті людиною будівлі

Блогер Lana Sator на своїй сторінці розмістила яскраві світлини закинутого дитячого табору в окупованому Криму, який потопає в зелені як зовні, так і зсередини «Тотальна перемога південної природи - рослинам потрібні лише сонячне світло і вода, щоб за десяток років буквально поглинути покинуті людиною будівлі, причому не тільки



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Фото: lana-sator.livejournal.com Покинутий дитячий табір у Криму

Рослинам потрібні лише сонячне світло і вода, щоб за десяток років буквально поглинути покинуті людиною будівлі

Блогер Lana Sator на своїй сторінці розмістила яскраві світлини закинутого дитячого табору в окупованому Криму, який потопає в зелені як зовні, так і зсередини

«Тотальна перемога південної природи - рослинам потрібні лише сонячне світло і вода, щоб за десяток років буквально поглинути покинуті людиною будівлі, причому не тільки зовні, але і зсередини», - коментує свої світлини блогер.

Lana Sator також зазначила, що територія виглядає такою, яка не охороняється - сторож приїжджає зрідка, робить обхід і, якщо пощастить, ганяє відвідувачів. Корпуси замкнені, але можна знайти способи пробратися всередину.