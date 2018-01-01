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    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму

    Рослинам потрібні лише сонячне світло і вода, щоб за десяток років буквально поглинути покинуті людиною будівлі
    Блогер Lana Sator на своїй сторінці розмістила яскраві світлини закинутого дитячого табору в окупованому Криму, який потопає в зелені як зовні, так і зсередини «Тотальна перемога південної природи - рослинам потрібні лише сонячне світло і вода, щоб за десяток років буквально поглинути покинуті людиною будівлі, причому не тільки
    • Сьогодні, 12:31
    • Розсилка
    Покинутий дитячий табір у Криму
    Фото: lana-sator.livejournal.com
    Покинутий дитячий табір у Криму

    Рослинам потрібні лише сонячне світло і вода, щоб за десяток років буквально поглинути покинуті людиною будівлі

    Блогер Lana Sator на своїй сторінці розмістила яскраві світлини закинутого дитячого табору в окупованому Криму, який потопає в зелені як зовні, так і зсередини

    «Тотальна перемога південної природи - рослинам потрібні лише сонячне світло і вода, щоб за десяток років буквально поглинути покинуті людиною будівлі, причому не тільки зовні, але і зсередини», - коментує свої світлини блогер.

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    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Тотальна перемога природи. Постапокаліптичні фото занедбаного дитячого табору у Криму
    Фото: lana-sator.livejournal.com

    Lana Sator також зазначила, що територія виглядає такою, яка не охороняється - сторож приїжджає зрідка, робить обхід і, якщо пощастить, ганяє відвідувачів. Корпуси замкнені, але можна знайти способи пробратися всередину.

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