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    Фото

    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць

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    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць

    Закинуті місця мають свою унікальну атмосферу та особливий магнетизм

    Ян Тілл (Yan Thill) - талановитий фотограф і міський дослідник з Башаража, Люксембург. Він фокусується в основному на знімках занедбаних місць.

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    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць
    Тут зупинився час. Атмосферні фото занедбаних місць

    Зокрема, Ян подорожує по всій Європі, щоб зберегти самі неймовірні місця, залишені людьми. За допомогою світлин Тілла ми ще раз можемо переконатися, що закинуті місця мають свою унікальну атмосферу та особливий магнетизм

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