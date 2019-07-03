У Австралії батьки платять $5 тисяч, щоб відправити дітей в військовий табір без гаджетів



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Програма включає в себе навчання правильному харчуванню, заправку ліжок, чистку взуття, прасування уніформи, прибирання казарм, марші і приділяється велика увага фізичній активності

Зараз молодь не уявляє своє життя без різних гаджетів, а у декоого розвивається справжня залежність від телефонів і комп'ютерів. В Австралії батьки таких дітей відправляють їх в спеціалізований табір Veteran Mentors, де ними займаються наставники-ветерани армії, що служили на Близькому Сході.

Тренери-ветерани Квінслендський групи ведуть спільні курси, які описуються як ідеальні для «дітей у віці від 12 до 17 років, котрі демонструють погану поведінку, низьку самооцінку, відсутність поваги, залежність від технологій і засобів масової інформації».

Програма включає в себе навчання правильному харчуванню, заправку ліжок, чистку взуття, прасування уніформи, прибирання казарм, марші і приділяється велика увага фізичній активності. Дев'ятиденний курс обійдеться батькам до $ 5 000.