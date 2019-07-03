  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів

    • Розсилка
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів

    Проводиться капітальний ремонт двох кам'яних корпусів в дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія»

    У період з 8 по 28 серпня 2019 року заплановано оздоровлення та відпочинок понад 100 дітей пільгових категорій у міському дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія».

    У зв'язку з цим на замовлення управління капітального будівництва Одеської міськради наразі проводиться капітальний ремонт двох кам'яних корпусів табору.

    У процесі ремонту проводиться заміна мереж водопостачання, електропостачання та водовідведення, проводяться внутрішні оздоблювальні роботи з урахуванням вимог пожежної безпеки. Найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи покрівель.

    Читайте також

    1 з 38
    на весь екран згорнути
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів
    В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів

    Раніше на території табору було встановлено пожежний гідрант з підключенням до центрального водоводу. Також буде встановлено резервний резервуар на 60 куб.м. Проект погоджений з Управлінням ДСНС України в Одеській області. Також цього року були виконані роботи з облаштування протипожежної системи та блискавкозахисту стадіону дитячого оздоровчо - спортивного комплексу «Вікторія».

    Як зазначила в.о. директора дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Ірина Стрельцова, під час зміни в таборі будуть працювати 15 вихователів. Наразі розробляється збалансоване меню на 21 день і готується програма культурно-спортивних заходів.

    Читайте також
    ДСНС Одеса відпочинок ремонт водопостачання табір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ