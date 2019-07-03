В оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» проводиться ремонт кам'яних корпусів



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Проводиться капітальний ремонт двох кам'яних корпусів в дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія»

У період з 8 по 28 серпня 2019 року заплановано оздоровлення та відпочинок понад 100 дітей пільгових категорій у міському дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія».

У зв'язку з цим на замовлення управління капітального будівництва Одеської міськради наразі проводиться капітальний ремонт двох кам'яних корпусів табору.

У процесі ремонту проводиться заміна мереж водопостачання, електропостачання та водовідведення, проводяться внутрішні оздоблювальні роботи з урахуванням вимог пожежної безпеки. Найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи покрівель.

Раніше на території табору було встановлено пожежний гідрант з підключенням до центрального водоводу. Також буде встановлено резервний резервуар на 60 куб.м. Проект погоджений з Управлінням ДСНС України в Одеській області. Також цього року були виконані роботи з облаштування протипожежної системи та блискавкозахисту стадіону дитячого оздоровчо - спортивного комплексу «Вікторія».

Як зазначила в.о. директора дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Ірина Стрельцова, під час зміни в таборі будуть працювати 15 вихователів. Наразі розробляється збалансоване меню на 21 день і готується програма культурно-спортивних заходів.