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    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest

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    Фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest - У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    Фото: Главком
    Фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest

    Дорослі мали можливість послухати лекції відомих експертів

    У столиці на Співочому полі відбувся фестиваль розваг для дітей і дорослих Big Family Fest.

    Дорослі мали можливість послухати лекції відомих експертів, таких як Леся Никитюк, Дмитро Карпачов, Світлана Фус про сімейні цінності і атмосферу в сім’ї, а дітки вчилися готувати, наприклад, запечений перець, чи навіть розмальовувати пряники.

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    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
    Фото: Главком

    Завершилося свято великим концертом з хедлайнерами «СКАЙ» і показом фінального матчу Ліги чемпіонів.

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