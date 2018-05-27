У Києві відбувся фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
-
Розсилка
Фото: Главком
Фестиваль сімейних цінностей Big Family Fest
Дорослі мали можливість послухати лекції відомих експертів
У столиці на Співочому полі відбувся фестиваль розваг для дітей і дорослих Big Family Fest.
Дорослі мали можливість послухати лекції відомих експертів, таких як Леся Никитюк, Дмитро Карпачов, Світлана Фус про сімейні цінності і атмосферу в сім’ї, а дітки вчилися готувати, наприклад, запечений перець, чи навіть розмальовувати пряники.
Завершилося свято великим концертом з хедлайнерами «СКАЙ» і показом фінального матчу Ліги чемпіонів.