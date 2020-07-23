Ілон Маск заснував нову школу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щоб потрапити в Astra Nova School, дітям потрібно написати есе про свої захоплення і виконати низку завдань - Ілон Маск

Онлайн-навчання розпочнеться вже у вересні 2020 року і триватиме один навчальний рік, річна вартість курсу — $7500

Ілон Маск заснував школу, де вивчатимуть ракетобудування і віртуальну реальність. Про це повідомляє Dailybeast.

У школі Маска предмети будуть однаковими для всіх, незалежно від віку, а уроки проходитимуть раз на тиждень по четвергах.

Онлайн-навчання розпочнеться вже у вересні 2020 року і триватиме один навчальний рік. Річна вартість цього курсу — $7500.

Щоб потрапити в Astra Nova School, дітям потрібно написати есе про свої захоплення і виконати низку завдань, наприклад, наповнити експонатами віртуальну арт-галерею або вибрати найкращих астронавтів для першої місії на Марс,

Також абітурієнтам необхідно буде переглянути короткий ролик на тему промислового забруднення і визначити, хто в ньому винен. На сайті школи запевняють: правильних або неправильних відповідей немає — керівництво лише хоче почути думки дітей про такі етичні проблеми.

«На жаль, традиційні школи не працюють над розвитком того, що необхідно дітям в першу чергу: вміння взаємодіяти з проблемами, можливості креативно мислити і формувати власний голос», — повідомляють на сайті Astra Nova School.

Astra Nova School — не перший шкільний проект Маска. У 2016 році він також заснував школу Ad Astra, де крім його власних дітей безкоштовно вчилися діти деяких співробітників компанії SpaceX. Там працювали над створенням роботів, обговорювали ядерну політику і планували, як протистояти ризикам штучного інтелекту.

Згодом Маск зрозумів, що школа працювала не так, як він задумав, тому він реформував її, допустивши до навчання більше дітей і зосередившись на тому, щоб навчити їх комплексного вирішення проблем.

Повноправним засновником нової школи став Джаред Бірчалл — глава сімейного офісу Маска Excession LLC. Ілон Маск зробив початкове пожертвування і не планує претендувати на прибуток у проєкті.