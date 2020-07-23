В уряді побачили проблему: в школах працює велика кількість пенсіонерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі оптимізувати освітній процес неможливо, - Єрмоличев

«Якщо підуть учителі пенсійного віку, то можна було би підвищити зарплати молодим педагогам», - вважає заступник міністра фінансів

В Україні кадрова проблема полягає в тому, що в школах працює велика кількість пенсіонерів. Якщо б пішли вчителі пенсійного віку, то можна було б підвищити зарплати молодим педагогам.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За словами чиновника, шляхом оптимізації процесів уряд зможе підвищити зарплату тим працівникам, які ефективно працюють.

Єрмоличев каже, що наразі оптимізувати освітній процес неможливо.

«Кожні район, місто та ОТГ специфічні, і ми маємо це розуміти. Якщо ти живеш у Києві, ти оцінюєш київські школи. Як поїдеш у Верховинський район, у гори, – побачиш, що хати стоять у кількох кілометрах одна від одної, а доріг між ними немає. Діти спускаються з гір, ходять пішки по 2-3 км, щоб дійти до школи. Як там оптимізувати мережу? Там не можна зробити дороги, не можна запустити шкільний автобус. А є, наприклад, Чернігівщина, де село від села розташоване на 50 км. Можна оптимізувати тут? Ти ж не будеш возити дітей за 50 км. Ось чому великі кошти йдуть на освіту», - пояснив урядовець і додав, що потрібна комплексна державна програма..

Що до змін у зарплатах учителів з нового навчального року, то їх за словами Єрмоличева, не буде.

«Проблема в тому, що у нас бюджетний і навчальний роки не збігаються. Тому, відповідно, з 1 вересня нічого не зміниться: ні в зарплатах, ні в чому, бо бюджет розрахований з 1 січня по 31 грудня. Якщо буде прийняте рішення про підвищення мінімальних зарплат, це буде комплексне рішення, яке торкнеться всіх бюджетників, у тому числі вчителів», - зазначив заступник міністра фінансів.

Як повідомлялося, на початку липня Кабмін схвалив проєкт закону про компенсації за затримки пенсій і зарплат.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік, що запланував уряд.

Раніше Мінсоцполітики України запевнило, що істотного підвищення рівня бідності в 2020 році не буде – він збільшитися порівняно з минулим роком лише на 6,5%.

Нагадаємо, мінімальна зарплата українців з вересня зросте до 5 тисяч гривень.



