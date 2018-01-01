  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    У російському університеті з'явився ВІП-туалет зі словами Софі Лорен на дзеркалах

    Вбиральня є подарунком місцевих бізнесменів, які раніше навчалися в цьому університеті
    У російському Єкатеринбурзі в Уральському державному економічному університеті виявили справжнісінький ВІП-туалет з мармуровою плиткою і позолоченою ліпниною. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] У вбиральні є м'які пуфики з подушками, дизайнерська лампа і картини. У жіночій частині туалету на дзеркалі можна зустріти цитату італійської актриси Софі
    • Сьогодні, 14:09
    • Розсилка
    ВІП-туалет в Єкатеринбурзі
    ВІП-туалет в Єкатеринбурзі

    Вбиральня є подарунком місцевих бізнесменів, які раніше навчалися в цьому університеті

    У російському Єкатеринбурзі в Уральському державному економічному університеті виявили справжнісінький ВІП-туалет з мармуровою плиткою і позолоченою ліпниною.

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У російському університеті з'явився ВІП-туалет зі словами Софі Лорен на дзеркалах
    У російському університеті з'явився ВІП-туалет зі словами Софі Лорен на дзеркалах
    У російському університеті з'явився ВІП-туалет зі словами Софі Лорен на дзеркалах
    У російському університеті з'явився ВІП-туалет зі словами Софі Лорен на дзеркалах

    У вбиральні є м'які пуфики з подушками, дизайнерська лампа і картини. У жіночій частині туалету на дзеркалі можна зустріти цитату італійської актриси Софі Лорен: «Жінка, твердо впевнена у своїй красі, зуміє, врешті-решт, переконати в ній всіх інших».

    Туалет знаходиться на третьому поверсі будівлі вишу, де розташовані кабінети проректорів. Повідомляється, що вбиральня є подарунком місцевих бізнесменів Дениса Вешкурського і Андрія Симановського, які раніше навчалися в цьому університеті.

    Джерело: trinixy.ru

    Читайте також
    Росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ