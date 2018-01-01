У російському університеті з'явився ВІП-туалет зі словами Софі Лорен на дзеркалах
- Сьогодні, 14:09
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Вбиральня є подарунком місцевих бізнесменів, які раніше навчалися в цьому університеті
У російському Єкатеринбурзі в Уральському державному економічному університеті виявили справжнісінький ВІП-туалет з мармуровою плиткою і позолоченою ліпниною.
У вбиральні є м'які пуфики з подушками, дизайнерська лампа і картини. У жіночій частині туалету на дзеркалі можна зустріти цитату італійської актриси Софі Лорен: «Жінка, твердо впевнена у своїй красі, зуміє, врешті-решт, переконати в ній всіх інших».
Туалет знаходиться на третьому поверсі будівлі вишу, де розташовані кабінети проректорів. Повідомляється, що вбиральня є подарунком місцевих бізнесменів Дениса Вешкурського і Андрія Симановського, які раніше навчалися в цьому університеті.
Джерело: trinixy.ru