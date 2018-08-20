У США продають унікальний особняк вартістю майже в $3 млн, який розташований у печері (фото)



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Тут є навіть власний майданчик для вертольотів

В американському штаті Арканзас був виставлений на продаж шикарний особняк, який був раніше відомий як готель під назвою «Бекхем Крик Кейв».

Всередині є все, що лише можна побажати: 4 комфортабельних спальні з ванними кімнатами, сучасна кухня, критий водоспад, унікальне геотермальне опалення, що дозволяє економити кошти на обігріві і охолодженні, і навіть свій майданчик для вертольота. Вартість цього «будинку» становить 2,75 мільйона доларів, але у нього є одна важлива особливість, яку ви побачите далі.

Вся справа в тому, що особняк в прямому сенсі слова розташований в печері, що надає йому неповторного шарму.