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    Фото

    У збройних силах України служить 23-річна Лара Крофт (фото)

    Олександра Самсонова зі зброєю в руках дуже схожа на Джолі у ролі Лари Крофт - У збройних силах України служить 23-річна Лара Крофт (фото)
    Олександра Самсонова зі зброєю в руках дуже схожа на Джолі у ролі Лари Крофт

    Соцмережі обговорюють схожість української снайперки з героїнею Анджеліни Джолі

    24 лютого захищати Україну зі зброєю в руках вирушили на фронт не лише чоловіки, а й жінки, серед яких – 23-річна снайперка Олександра Самсонова. Мужня українка, риси обличчя якої схожі на зовнішність Анджеліни Джолі, встигла прославитися в мережі як українська Лара Крофт.

    Шеф-редактору сайту ELLE.UА Олександра розповіла, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона ні на мить не засумнівалася в тому, що вирушить добровольцем на війну. Захищати Батьківщину її мотивують діти, які заслуговують на щасливе дитинство, а не смерть від рук окупантів.

    У тому, що буде повномасштабна війна, дівчина не сумнівалася і почала готуватись до вторгнення ще три роки тому.

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    У збройних силах України служить 23-річна Лара Крофт (фото)
    У збройних силах України служить 23-річна Лара Крофт (фото)
    У збройних силах України служить 23-річна Лара Крофт (фото)
    У збройних силах України служить 23-річна Лара Крофт (фото)
    У збройних силах України служить 23-річна Лара Крофт (фото)
    У збройних силах України служить 23-річна Лара Крофт (фото)

    «Мені не доводилося приймати рішення йти на війну, у мене не було вибору. Я довго вчилася і, як би цинічно не звучало, чекала на це. Чим швидше почнемо, тим швидше закінчимо... 28 лютого я вже була в частині. Офіційно я на посаді стрільця, але так як у мене багато специфічних знань та навичок, то спектр моєї роботи буває досить широким. Це може бути і медицина, і канцелярія, якщо там потрібна допомога», – поділилася військовослужбовиця.

    Навіть у військовій формі, з автоматом у руках і каскою на голові Олександрі вдається виглядати жіночно та привабливо. Завдяки своїй внутрішній силі та яскравій зовнішності українка справді є дуже схожою на Лару Крофт у виконанні Анджеліни Джолі.

    Дівчину, як зізнається вона сама, мотивують не опускати руки українські діти.

    «Мені ніщо не рве душу так, як українські діти, які гинуть і страждають через цю війну. Коли я бачу, як наші діти плачуть, – у мене розривається серце, і ні про який внутрішній надлом там не йдеться. Ми зобов'язані зробити все для того, щоб наші діти жили під мирним небом, у вільній та незалежній Україні, любили це життя і лише з підручників історії знали про те, що таке війна», – розповіла українська Лара Крофт.

    Тим часом на Донеччині дівчина врятувала 10-річного брата під час обстрілу.

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    Теги: росія окупанти діти війна Україна снайпер окупація #stoprussia
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    У збройних силах України служить 23-річна Лара Крофт (фото)