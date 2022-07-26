У збройних силах України служить 23-річна Лара Крофт (фото)
Соцмережі обговорюють схожість української снайперки з героїнею Анджеліни Джолі
24 лютого захищати Україну зі зброєю в руках вирушили на фронт не лише чоловіки, а й жінки, серед яких – 23-річна снайперка Олександра Самсонова. Мужня українка, риси обличчя якої схожі на зовнішність Анджеліни Джолі, встигла прославитися в мережі як українська Лара Крофт.
Шеф-редактору сайту ELLE.UА Олександра розповіла, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона ні на мить не засумнівалася в тому, що вирушить добровольцем на війну. Захищати Батьківщину її мотивують діти, які заслуговують на щасливе дитинство, а не смерть від рук окупантів.
У тому, що буде повномасштабна війна, дівчина не сумнівалася і почала готуватись до вторгнення ще три роки тому.
«Мені не доводилося приймати рішення йти на війну, у мене не було вибору. Я довго вчилася і, як би цинічно не звучало, чекала на це. Чим швидше почнемо, тим швидше закінчимо... 28 лютого я вже була в частині. Офіційно я на посаді стрільця, але так як у мене багато специфічних знань та навичок, то спектр моєї роботи буває досить широким. Це може бути і медицина, і канцелярія, якщо там потрібна допомога», – поділилася військовослужбовиця.
Навіть у військовій формі, з автоматом у руках і каскою на голові Олександрі вдається виглядати жіночно та привабливо. Завдяки своїй внутрішній силі та яскравій зовнішності українка справді є дуже схожою на Лару Крофт у виконанні Анджеліни Джолі.
Дівчину, як зізнається вона сама, мотивують не опускати руки українські діти.
«Мені ніщо не рве душу так, як українські діти, які гинуть і страждають через цю війну. Коли я бачу, як наші діти плачуть, – у мене розривається серце, і ні про який внутрішній надлом там не йдеться. Ми зобов'язані зробити все для того, щоб наші діти жили під мирним небом, у вільній та незалежній Україні, любили це життя і лише з підручників історії знали про те, що таке війна», – розповіла українська Лара Крофт.
Тим часом на Донеччині дівчина врятувала 10-річного брата під час обстрілу.