У збройних силах України служить 23-річна Лара Крофт (фото)

Олександра Самсонова зі зброєю в руках дуже схожа на Джолі у ролі Лари Крофт

Соцмережі обговорюють схожість української снайперки з героїнею Анджеліни Джолі

24 лютого захищати Україну зі зброєю в руках вирушили на фронт не лише чоловіки, а й жінки, серед яких – 23-річна снайперка Олександра Самсонова. Мужня українка, риси обличчя якої схожі на зовнішність Анджеліни Джолі, встигла прославитися в мережі як українська Лара Крофт.

Шеф-редактору сайту ELLE.UА Олександра розповіла, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона ні на мить не засумнівалася в тому, що вирушить добровольцем на війну. Захищати Батьківщину її мотивують діти, які заслуговують на щасливе дитинство, а не смерть від рук окупантів.

У тому, що буде повномасштабна війна, дівчина не сумнівалася і почала готуватись до вторгнення ще три роки тому.

«Мені не доводилося приймати рішення йти на війну, у мене не було вибору. Я довго вчилася і, як би цинічно не звучало, чекала на це. Чим швидше почнемо, тим швидше закінчимо... 28 лютого я вже була в частині. Офіційно я на посаді стрільця, але так як у мене багато специфічних знань та навичок, то спектр моєї роботи буває досить широким. Це може бути і медицина, і канцелярія, якщо там потрібна допомога», – поділилася військовослужбовиця.