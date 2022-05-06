«Я б не кинула їх»: як поранена дівчина під обстрілами вивозила людей з Попасної (відео)

15-річна Ліза Чернишенко вивезла чотирьох дорослих з Попасної по замінованій дорозі

Історія 15-річної Лізи Чернишенко з Луганщини шокувала мережу. Дівчина, будучи неповнолітньою сама сіла за кермо автомобіля й вивезла з-під перестрілки трьох поранених дорослих. І це попри те, що вона теж отримала кульові поранення у ноги. Її історію опублікували на Facebook-сторінці Луганської ОВА.

Як розповіла дівчина, вона їхала у легковику з чотирма дорослими з Попасної (Луганська область) до Бахмута (Донецька область). Спочатку Ліза була пасажиркою. На шляху автомобіль обстріляли. Всі, хто був у автомобілі, виявилися пораненими. Один дуже сильно.

«Їхала в машині, і так вийшло, що нас росіяни обстріляли. У машині були три чоловіки та жінка. Чоловіків поранило уламками. Одного дуже. І довелося мені сісти за кермо і їхати до Бахмута», – розповіла дівчина.

Вона зазначила, що сіла за кермо, бо потрібна була термінова допомога і «щоб не втратити багато крові».

«Там лежали міни у шаховому порядку. Проїхати було неможливо, але я якось проїхала там машиною. Далі труп жінки лежав. Я теж проїхала. І потім поворот праворуч, і нас обстріляли. Мені ноги. Я майже нічого не могла вдіяти. Машина заглухла. Я її ледве завела, але машина потім все одно заглухла через те, що акумулятор прострелила куля», – згадувала Ліза.

Дівчина їхала з обома простріленими ногами «скільки могла».

«Мені це нелегко далося, було дуже боляче. Але хоч якось. Я ж не кинула б їх під обстрілами», – наголосила вона.

У результаті поїздка закінчилася добре: всі, хто був у автомобілі, вижили. Їх та Лізу госпіталізували.

Зазначимо, що обстріли у Попасній ведуться ледь не цілодобово. Багато людей хочуть евакуюватися, але через постійні бойові дії це зробити поки що неможливо. Раніше повідомлялося, що у Попасній харчів та води в людей залишилося лише на тиждень. Доступ до міста ускладнений.