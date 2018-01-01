Українські мурали потрапили до списку найкращих зразків вуличного мистецтва
- Сьогодні, 13:43
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Мурал у Києві
До списку увійшли два київські та один харківський мурали
Три українські мурали визнали одними з кращих витворів вуличного мистецтва 2017 року.
Список Best Street Art 2017 оприлюднив сайт ISSA. До нього увійшли два київські та один харківський мурали.
Крім українських муралів, одними з найгарніших визнали настінні малюнки з Греції, Польщі, Колумбії, Португалії, Італії, Франції, Канади, Іспанії, Швеції.
Джерело: Gazeta.ua