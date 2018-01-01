Українські мурали потрапили до списку найкращих зразків вуличного мистецтва

До списку увійшли два київські та один харківський мурали

Три українські мурали визнали одними з кращих витворів вуличного мистецтва 2017 року. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Список Best Street Art 2017 оприлюднив сайт ISSA. До нього увійшли два київські та один харківський мурали. Крім українських муралів, одними з найгарніших визнали настінні малюнки з Греції, Польщі, Колумбії, Португалії,