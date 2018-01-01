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    Українські мурали потрапили до списку найкращих зразків вуличного мистецтва

    До списку увійшли два київські та один харківський мурали
    Три українські мурали визнали одними з кращих витворів вуличного мистецтва 2017 року. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Список Best Street Art 2017 оприлюднив сайт ISSA. До нього увійшли два київські та один харківський мурали. Крім українських муралів, одними з найгарніших визнали настінні малюнки з Греції, Польщі, Колумбії, Португалії,
    • Сьогодні, 13:43
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    Мурал у Києві
    Мурал у Києві

    До списку увійшли два київські та один харківський мурали

    Три українські мурали визнали одними з кращих витворів вуличного мистецтва 2017 року.

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    Українські мурали потрапили до списку найкращих зразків вуличного мистецтва
    Українські мурали потрапили до списку найкращих зразків вуличного мистецтва
    Українські мурали потрапили до списку найкращих зразків вуличного мистецтва
    Українські мурали потрапили до списку найкращих зразків вуличного мистецтва
    Українські мурали потрапили до списку найкращих зразків вуличного мистецтва
    Українські мурали потрапили до списку найкращих зразків вуличного мистецтва
    Українські мурали потрапили до списку найкращих зразків вуличного мистецтва
    Українські мурали потрапили до списку найкращих зразків вуличного мистецтва
    Українські мурали потрапили до списку найкращих зразків вуличного мистецтва

    Список Best Street Art 2017 оприлюднив сайт ISSA. До нього увійшли два київські та один харківський мурали.

    Крім українських муралів, одними з найгарніших визнали настінні малюнки з Греції, Польщі, Колумбії, Португалії, Італії, Франції, Канади, Іспанії, Швеції.

    Джерело: Gazeta.ua

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