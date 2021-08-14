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    Українські пожежники, які гасять вогонь у Греції, стали улюбленцями соцмереж (фото)

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    Українські пожежники продовжують допомагати грецьким колегам&nbsp; - Українські пожежники, які гасять вогонь у Греції, стали улюбленцями соцмереж (фото)
    Українські пожежники продовжують допомагати грецьким колегам 
    Фото: dsns.gov.ua

    Вогнеборці завжди у бойовій готовності, запевняють у ДСНС

    Загін українських пожежників продовжує допомагати грецьким колегам у гасінні масштабних лісових пожеж у цій країні. Головне управління ДСНС у Києві поділилося у соцмережі світлиною наших вогнеборців, які вже тиждень працюють у Греції.

    «У Греції справжня спека, а наші хлопці завжди у бойовій готовності та під пильним наглядом лікаря медичного центру ДСНС Євгенії Менжуліної. Нашим рятувальникам наснаги та сил, у боротьбі з вогнем у Греції, а вам дорогі читачі – безпечних і гарних вихідних», – побажали у ДСНС.

    Рятувальники також показали, як гасили окремі осередки пожеж у лісових масивах поблизу населених пунктів Елініка та Каматріадес. Упродовж дня ліквідовано осередки пожеж на загальній площі 3,2 га, роботи тривають.

    Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.

    Як повідомлялося, Україна відправила до Греції загін вогнеборців.

    До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.

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    Теги: ДСНС Греція спека рятувальники Україна літо
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    Українські пожежники, які гасять вогонь у Греції, стали улюбленцями соцмереж (фото)