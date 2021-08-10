Спека до +48: із Сахари на Європу насувається антициклон Люцифер
Спека створить надзвичайну пожежну небезпеку по всій Італії
На Італію насувається антициклон Люцифер, який утворився над пустелею Сахара в Африці. Як пише італійське агентство Ansa, атициклон принесе спеку до +48 градусів.
ЗМІ зазначає, що через антициклон цей тиждень в Італії має стати найспекотнішим у цьому році. Спека створить надзвичайну пожежну небезпеку по всій Італії.
Влада країни вже попередила італійців про небезпеку утворення лісових пожеж. Останніми тижнями лісові пожежі наробили лиха у багатьох регіонах, але найбільше постраждали Сардинія, Сицилія та Абруццо.
Сьогодні, 10 серпня, у «червоній» зоні небезпеки перебувають чотири міста, завтра їх буде вже вісім, а у четвер «червоними» стануть вже 10 міст, як очікується – Барі, Кампобассо, Рієті, Рим, Болонья, Фрозіноне, Латина, Палермо, Перуджа та Трієст.
Нагадаємо, Грецію охопили лісові пожежі. Десятки будинків спалені, кілька осіб госпіталізовані з проблемами дихання, а стихія продовжує вирувати.
Також Греція побила температурний рекорд – понад +47 градусів.
До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.