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    Спека до +48: із Сахари на Європу насувається антициклон Люцифер

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    Через антициклон цей тиждень в Італії має стати найспекотнішим у цьому році - Спека до +48: із Сахари на Європу насувається антициклон Люцифер
    Через антициклон цей тиждень в Італії має стати найспекотнішим у цьому році
    Фото: Reuters

    Спека створить надзвичайну пожежну небезпеку по всій Італії

    На Італію насувається антициклон Люцифер, який утворився над пустелею Сахара в Африці. Як пише італійське агентство Ansa, атициклон принесе спеку до +48 градусів.

    ЗМІ зазначає, що через антициклон цей тиждень в Італії має стати найспекотнішим у цьому році. Спека створить надзвичайну пожежну небезпеку по всій Італії.

    Влада країни вже попередила італійців про небезпеку утворення лісових пожеж. Останніми тижнями лісові пожежі наробили лиха у багатьох регіонах, але найбільше постраждали Сардинія, Сицилія та Абруццо.

    Сьогодні, 10 серпня, у «червоній» зоні небезпеки перебувають чотири міста, завтра їх буде вже вісім, а у четвер «червоними» стануть вже 10 міст, як очікується – Барі, Кампобассо, Рієті, Рим, Болонья, Фрозіноне, Латина, Палермо, Перуджа та Трієст.

    Нагадаємо, Грецію охопили лісові пожежі. Десятки будинків спалені, кілька осіб госпіталізовані з проблемами дихання, а стихія продовжує вирувати.

    Також Греція побила температурний рекорд – понад +47 градусів.

    До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Італія спека
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    Спека до +48: із Сахари на Європу насувається антициклон Люцифер