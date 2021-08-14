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    Для паломників оновили правила в’їзду в Україну

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    Пандемія внесла корективи для паломників, бажаючих відвідати Україну. - Для паломників оновили правила в’їзду в Україну
    Пандемія внесла корективи для паломників, бажаючих відвідати Україну.
    Фото: Pixabay

    Правила в’їзду в Україну для іноземних паломників змінили з огляду на пандемію коронавірусу

    Паломники та особи без громадянства, які перетинають державний кордон України, повинні мати поліс страхування, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням коронавірусу, обсервацією. Страховка повинна діяти на весь термін перебування в Україні. Відповідні роз’яснення надало Міністерство охорони здоров’я, передає пресслужба МЗС.

    Також паломники з-за кордону при собі повинні мати негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19. Документ має бути виданий не більше ніж за 72 години до перетину кордону. Крім того, знадобиться негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який був отриманий не більше ніж за 72 години до перетину кордону.

    Необхідно з собою мати й наступні документи:

    • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними до списку ВООЗ;
    • іноземний «коронавірусний» сертифікат, виданий у державі, з якою Україна уклала договір про взаємне визнання Covid-сертифікатів.

    У Міністерстві закордонних справ запевнили, що без цих документів людині не дозволять перетнути кордон. Паломники будуть зобов’язані дотримуватися соціальної дистанції, дотримуватися масочного режиму й проходити температурний скринінг.

    Нагадаємо, станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Також за минулу добу госпіталізовано – 641 особа, летальних випадків – 21, одужало – 791 особа.

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    Теги: МЗС документи Україна кордон ВООЗ коронавірус
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    Для паломників оновили правила в’їзду в Україну