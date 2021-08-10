У Греції через масштабні пожежі згоріло 2500-річне дерево (фото)

Дерево росло в оливковому гаю в місті Ровія, з давніх-давен його прозвали Німфою

Дерево плодоносило до останнього і було таким великим, що вздовж його стовбура могли сісти навіть 10 людей

Масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Про це повідомляє Protothema.

Дерево росло в оливковому гаю в місті Ровія. Воно плодоносило до останнього і було таким великим, що вздовж його стовбура могли сісти навіть 10 людей. Але тепер від нього залишилася тільки тлінь.

Фото: Appanagiotou / Twitter

З давніх-давен дерево прозвали Німфою. Давньогрецький географ і філософ Страбон, який жив у I столітті до н.е, згадував його у своїх роботах.

Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами. Берегова охорона евакуювала тисячі людей, у тому числі багато літніх жителів, з різних частин острова з вівторка.

Нагадаємо, Грецію охопили лісові пожежі. Десятки будинків спалені, кілька осіб госпіталізовані з проблемами дихання, а стихія продовжує вирувати.

Також Греція побила температурний рекорд – понад +47 градусів.

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