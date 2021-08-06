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    Україна відправила до Греції загін вогнеборців

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    Грецію охопили лісові пожежі - Україна відправила до Греції загін вогнеборців
    Грецію охопили лісові пожежі
    Фото з відкритих джерел

    Рятувальники вже вирушили з України

    Зведений загін українських рятувальників направили до Греції для допомоги у ліквідації масштабних пожеж. Вони вже вирушили з України. Про це повідомляє прем'єр Денис Шмигаль.

    «Зведений загін українських вогнеборців вирушить до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами», – оголосив прем'єр.

    Кабмін провів позачергове засідання, щоб схвалити проєкт протокольного рішення про направлення до Греції сотні досвідчених рятувальників з усієї України.

    «Україна завжди готова допомогти й підтримати наших партнерів. Бажаємо Греції якнайшвидше приборкати руйнівну стихію», – заявив Шмигаль.

    Протягом останнього тижня у кількох частинах Греції почалися масштабні пожежі, зокрема у передмісті Афін, на острові Евія, Корінфі, Мессінії, Родосі та Аттиці.


    На північ від Афін у грецьких містах Вотонас і Марафон лісові пожежі вийшли з-під контролю, тому жителів цих населених пунктів евакуювали до узбережжя.

    Пожежна служба повідомила, що основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках через пориви вітру. Вогонь зруйнував та пошкодив десятки будинків, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс зазначив, що пожежа випалила територію площею від 4,5 до 5 гектарів. Однак загиблих не було, хоча десятки людей госпіталізували – здебільшого це пожежники, які отримали опіки або місцеві, які отруїлись димом.


    Тим часом численні пожежі спалахнули на лісистому острові Евія, який є другим за величиною у країні.

    Комісар Євросоюзу з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс заявив, що пожежі та екстремальні погодні умови у всьому світі влітку є явним сигналом про необхідність боротьби зі змінами клімату.


    «Ми боремося з одними з найгірших пожеж, які бачили за останні десятиліття. Але повені, спека та лісові пожежі цього літа можуть стати нашою новою нормою. Ми повинні запитати себе: чи це той світ, у якому ми хочемо жити? Нам потрібні негайні дії заради природи, поки не пізно», – написав Сінкявічюс.

    Нагадаємо, раніше Греція побила температурний рекорд – понад +47 градусів. Грецькі метеорологи попереджають і надалі про високу температуру в понад +40°С.

    Крім того лісові пожежі в Туреччині вирують вже тиждень. Загалом у боротьбі з вогнем загинуло вісім людей.

    Додамо, що через страшні пожежі у Туреччині українських туристів евакуювали морем.

    Нагадаємо, що турецькі супутники-розвідники з космосу сфотографували наслідки лісових пожеж на півдні та південному заході країни. Відповідні знімки оприлюднило міноборони Туреччини.

    МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти. В операції з масового гасіння пожеж задіяні літаки України.

    Курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.




    Теги: пожежа Кабмін ЄС Греція спека рятувальники
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    Україна відправила до Греції загін вогнеборців