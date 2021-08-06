Україна відправила до Греції загін вогнеборців

Рятувальники вже вирушили з України

Зведений загін українських рятувальників направили до Греції для допомоги у ліквідації масштабних пожеж. Вони вже вирушили з України. Про це повідомляє прем'єр Денис Шмигаль.

«Зведений загін українських вогнеборців вирушить до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами», – оголосив прем'єр.

Кабмін провів позачергове засідання, щоб схвалити проєкт протокольного рішення про направлення до Греції сотні досвідчених рятувальників з усієї України.

«Україна завжди готова допомогти й підтримати наших партнерів. Бажаємо Греції якнайшвидше приборкати руйнівну стихію», – заявив Шмигаль.

Протягом останнього тижня у кількох частинах Греції почалися масштабні пожежі, зокрема у передмісті Афін, на острові Евія, Корінфі, Мессінії, Родосі та Аттиці.

Wildfires north of Athens leapt back to life as searing conditions persisted and emergency crews battled blazes across Greece for a third day running https://t.co/kjoTPMnAsO pic.twitter.com/Cp0aSkUauh — Reuters (@Reuters) August 6, 2021





На північ від Афін у грецьких містах Вотонас і Марафон лісові пожежі вийшли з-під контролю, тому жителів цих населених пунктів евакуювали до узбережжя.

Пожежна служба повідомила, що основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках через пориви вітру. Вогонь зруйнував та пошкодив десятки будинків, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс зазначив, що пожежа випалила територію площею від 4,5 до 5 гектарів. Однак загиблих не було, хоча десятки людей госпіталізували – здебільшого це пожежники, які отримали опіки або місцеві, які отруїлись димом.

Greece is being hit by a wave of wildfires all over the country amid its worst heatwave in decades.@Luleni reports on the latest from Athens pic.twitter.com/wWNQngcJYM — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 5, 2021





Тим часом численні пожежі спалахнули на лісистому острові Евія, який є другим за величиною у країні.

Комісар Євросоюзу з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс заявив, що пожежі та екстремальні погодні умови у всьому світі влітку є явним сигналом про необхідність боротьби зі змінами клімату.

We are fighting some of the worst #wildfires we’ve seen in decades.



But this summer’s floods, heatwaves and forest fires can become our new normality.



We must ask ourselves: is this the world we want to live in?



We need immediate actions #ForNature before it’s too late. pic.twitter.com/bQaCmrUh0V — Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) August 5, 2021





«Ми боремося з одними з найгірших пожеж, які бачили за останні десятиліття. Але повені, спека та лісові пожежі цього літа можуть стати нашою новою нормою. Ми повинні запитати себе: чи це той світ, у якому ми хочемо жити? Нам потрібні негайні дії заради природи, поки не пізно», – написав Сінкявічюс.

Нагадаємо, раніше Греція побила температурний рекорд – понад +47 градусів. Грецькі метеорологи попереджають і надалі про високу температуру в понад +40°С.

Крім того лісові пожежі в Туреччині вирують вже тиждень. Загалом у боротьбі з вогнем загинуло вісім людей.

Додамо, що через страшні пожежі у Туреччині українських туристів евакуювали морем.

Нагадаємо, що турецькі супутники-розвідники з космосу сфотографували наслідки лісових пожеж на півдні та південному заході країни. Відповідні знімки оприлюднило міноборони Туреччини.

МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти. В операції з масового гасіння пожеж задіяні літаки України.

Курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.











