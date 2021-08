Україна відправила до Греції загін вогнеборців

Зведений загін українських рятувальників направили до Греції для допомоги у ліквідації масштабних пожеж. Вони вже вирушили з України. Про це повідомляє прем'єр Денис Шмигаль.

«Зведений загін українських вогнеборців вирушить до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами», – оголосив прем'єр.

Кабмін провів позачергове засідання, щоб схвалити проєкт протокольного рішення про направлення до Греції сотні досвідчених рятувальників з усієї України.

«Україна завжди готова допомогти й підтримати наших партнерів. Бажаємо Греції якнайшвидше приборкати руйнівну стихію», – заявив Шмигаль.

Протягом останнього тижня у кількох частинах Греції почалися масштабні пожежі, зокрема у передмісті Афін, на острові Евія, Корінфі, Мессінії, Родосі та Аттиці.

На північ від Афін у грецьких містах Вотонас і Марафон лісові пожежі вийшли з-під контролю, тому жителів цих населених пунктів евакуювали до узбережжя.

Пожежна служба повідомила, що основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках через пориви вітру. Вогонь зруйнував та пошкодив десятки будинків, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс зазначив, що пожежа випалила територію площею від 4,5 до 5 гектарів. Однак загиблих не було, хоча десятки людей госпіталізували – здебільшого це пожежники, які отримали опіки або місцеві, які отруїлись димом.

Greece is being hit by a wave of wildfires all over the country amid its worst heatwave in decades. @Luleni reports on the latest from Athens pic.twitter.com/wWNQngcJYM

Тим часом численні пожежі спалахнули на лісистому острові Евія, який є другим за величиною у країні.

Комісар Євросоюзу з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс заявив, що пожежі та екстремальні погодні умови у всьому світі влітку є явним сигналом про необхідність боротьби зі змінами клімату.

We are fighting some of the worst #wildfires we’ve seen in decades.



But this summer’s floods, heatwaves and forest fires can become our new normality.



We must ask ourselves: is this the world we want to live in?



We need immediate actions #ForNature before it’s too late. pic.twitter.com/bQaCmrUh0V