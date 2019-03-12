В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея



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На тату-шоу приїжджають десятки тисяч любителів татуювань і сотні відомих художників з різних країн

У минулі вихідні в Буенос-Айресі, Аргентина, пройшло щорічне Tatto Show. Цей захід проходить вже в 15 раз і є найбільшим подібним фестивалем в країні.

На тату-шоу приїжджають десятки тисяч любителів татуювань і сотні відомих художників з різних країн.

У минулому році захід відвідали 30 тисяч чоловік і більше 700 тату-художників з 15 країн.