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    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея

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    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея

    На тату-шоу приїжджають десятки тисяч любителів татуювань і сотні відомих художників з різних країн

    У минулі вихідні в Буенос-Айресі, Аргентина, пройшло щорічне Tatto Show. Цей захід проходить вже в 15 раз і є найбільшим подібним фестивалем в країні.

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    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея
    В Аргентині пройшов екстравагантний фестиваль татуювань. Фотогалерея

    На тату-шоу приїжджають десятки тисяч любителів татуювань і сотні відомих художників з різних країн.

    У минулому році захід відвідали 30 тисяч чоловік і більше 700 тату-художників з 15 країн.

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