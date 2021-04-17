В Івано-Франківську відкрили «МакДональдз»

У ресторані є 2 лінії МакДрайву, зона доставки та експрес-вікно

Найпопулярніший у світі заклад швидкого обслуговування «МакДональдз» із 17 квітня працює в Івано-Франківську. У ресторані є 2 лінії МакДрайву, зона МакДелівері (доставки) та експрес-вікно, пише видання «Версії».

Завітав на відкриття і міський голова Руслан Марцінків.

«Нам приємно, що в такий непростий час до нас заходять такі великі мережі. Я вірю в те, що мережа буде розвиватися у Франківську, а це значить що Франківськ зростає та покращується. Вітаю з черговим відкриттям», – розповів мер.

Також очільник міста зауважив, що завдяки відкриттю в Івано-Франківську з’явилось близько 100 робочих місць.

Гості закладу матимуть можливість робити замовлення не лише за столиком (для цього достатньо лише взяти табличку з номером та присісти за будь-який столик), а й користуючись терміналами самообслуговування. Така новація дозволить клієнтам без поспіху оглянути всі страви з меню в електронному форматі, зробити замовлення та оплатити його за допомогою картки, після чого забрати страви у зоні видачі.

У залі працюють експерти з гостинності, вони відповідають за дружню атмосферу в закладі, їхнє завдання – турбуватися про кожного клієнта: допомогти родині у пошуку вільного столика або зробити замовлення на терміналі самообслуговування, підказати клієнту, де можна підзарядити гаджет та слідкувати за дотриманням заходів із безпеки й гігієни.

У меню, крім традиційних гамбургерів, хрустких картоплі-фрі, крилець та нагетсів, є ще й українські бургери. Також працює новий формат кухні «приготовано для тебе». Клієнти мають можливість при замовленні додавати або прибирати інгредієнти зі страв на свій смак.

Заклад відкрився із платформою «Досвід майбутнього», яка передбачає термінали самообслуговування, лінію McDrive, що дозволяє обслуговувати одночасно два автомобілі, також вікно-експрес та зону, де працюватимуть кур’єри, які доставлятимуть продукцію в межах району.

Для маленьких відвідувачів поруч із закладом спорудили спеціальний простір – Playland.

Раніше «Главком» писав, що «МакДональдз» оголосив ребрендинг: що зміниться у мережі ресторанів фаст-фуду.

Нагадаємо, у червні минулого року компанія McDonald's опинилася у центрі мовного скандалу та обурила частину користувачів соцмереж після того, як відмовилася надавати свої послуги клієнтам російською мовою.

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