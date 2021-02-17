«МакДональдз» оголосив ребрендинг: що зміниться у мережі ресторанів фаст-фуду

Компанія також планує почати тестування котлет зі штучного м'яса

Останній раз ресторан мінявся п'ять років тому

Мережа ресторанів швидкого харчування «МакДональдз» вперше за останні п'ять років змінить дизайн упаковок, йдеться у повідомленні на сайті дизайнерського агентства Pearlfisher.

За задумом розробника, новий дизайн упаковок повинен «приносити відчуття радості і легкості завдяки яскравій графіці». Серед його елементів не буде великих написів. Їх замінять графічні зображення.

На упаковці картоплі-фрі, наприклад, з'являться жовті смуги, що символізують великі шматочки. На пачці з рибним бургером філе-о-фіш будуть зображені морські хвилі.

За словами дизайнерів, вони намагалися з'ясувати особливості кожного пункту меню, щоб розробити систему, здатну донести їх до споживачів.

Останній раз «МакДональдз» провів ребрендинг у 2016 році, замінивши зображення на упаковках великими написами. На початку лютого стало відомо про плани компанії поміняти рецепти бургерів, а також приступити до тестування котлет зі штучного м'яса.

Нагадаємо, у червні минулого року компанія McDonald's опинилася у центрі мовного скандалу та обурила частину користувачів соцмереж після того, як відмовилася надавати свої послуги клієнтам російською мовою.

Читайте також: