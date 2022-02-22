Речник Путіна визнав, що «пряма трансляція» Радбезу була записом

Журналісти та користувачі соцмереж ще під час «прямої трансляції» Радбезу РФ помітили склейки відео та неактуальний час на годинниках політиків

Прессекретар президента РФ назвав склеєний запис «безпрецедентною відкритістю»

Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив на брифінгу 22 лютого, що засідання Ради безпеки Росії, яке транслювали з написами «пряма трансляція», не було прямим ефіром. Про це пише «Медуза».

«Це ж було екстраординарне засідання Ради безпеки, і президент його скликав у зв'язку з екстраординарною ситуацією у двох республіках.

Було надзвичайно важливо показати всю аргументацію глави держави, аргументацію членів Радбезу, їхню точку зору з цих дуже важливих питань», – заявив Пєсков.

Він додав, що не було плашок «прямий ефір», однак, напевно, деяким провладним ЗМІ про це не повідомили.

Також прессекретар Путіна назвав цей склеєний запис «безпрецедентною відкритістю».

Ще вчора стало відомо, що Путін записав підписання указів про визнання «ЛДНР» заздалегідь. Висновок про це можна зробити з годинника Путіна. Вони показували 12:15, хоча підписання документів демонструвалося о 22:40.

Також ЗМІ писали, що позачергове засідання Радбезу РФ розпочалося о 15:53. В той самий час російські телеканали запустили нібито трансляцію засідання наживо. Проте в кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час - 12:47.

А ще із «трансляції наживо» вирізали виступ генпрокурора.